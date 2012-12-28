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Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов
Политика
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сегодня, 12:05
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Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов
Точное количество подписей, необходимых для преодоления «муниципального фильтра» на выборах губернатора Липецкой области, назвала сегодня на своем очередном заседании региональная избирательная комиссия.
«Каждому кандидату потребуется собрать не менее 129 и не более 135 подписей муниципальных депутатов. В их числе должно быть не менее 36 и не более 38 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов, округов, городских округов, находящихся в Липецкой области. При этом важно, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 муниципальных районах, округах, городских округах», — рассказали в областной избирательной комиссии и добавили, что прохождение муниципального фильтра — одно из главных условий регистрации кандидата на выборах губернатора.
Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября в единый день голосования. Президент РФ одобрил выдвижение на второй строк действующего губернатора Игоря Артамонова.
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