Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов

Точное количество подписей, необходимых для преодоления «муниципального фильтра» на выборах губернатора Липецкой области, назвала сегодня на своем очередном заседании региональная избирательная комиссия.



Как сообщили в избиркоме, претенденты на должность, согласно закону о выборах, заручаются поддержкой шести процентов от общего числа муниципальных депутатов и (или) глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах. В связи с тем, что прямые выборы глав не проводятся (их назначают депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями), то предстоит сбор только депутатских подписей.«Каждому кандидату потребуется собрать не менее 129 и не более 135 подписей муниципальных депутатов. В их числе должно быть не менее 36 и не более 38 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов, округов, городских округов, находящихся в Липецкой области. При этом важно, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 муниципальных районах, округах, городских округах», — рассказали в областной избирательной комиссии и добавили, что прохождение муниципального фильтра — одно из главных условий регистрации кандидата на выборах губернатора.Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября в единый день голосования. Президент РФ одобрил выдвижение на второй строк действующего губернатора Игоря Артамонова.