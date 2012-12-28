Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте
Общество
Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта
Происшествия
15-летний боксер помещен под домашний арест
Происшествия
Шествие пограничников вызовет остановку транспорта
Общество
В Липецке эвакуировали ТЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Общество
Полицейские просят помощи в опознании скелетированного трупа мужчины
Происшествия
В поселке Тракторостроителей горят гаражи
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Происшествия
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Происшествия
Читать все
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Происшествия
Ельчанин потратил с чужой карты 700 рублей и получил год лишения свободы условно
Происшествия
Обидевшую москвичей грязинскую стримершу оштрафовали на 10 000 рублей
Происшествия
Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов
Политика
В Липецке арестованы трое псевдолекарей
Происшествия
ЕГЭ по русскому языку сегодня сдают 4402 одиннадцатиклассника Липецкой области
Общество
В Грязях кассир попыталась оспорить штраф за продажу пивного напитка девочке-подростку
Происшествия
Сегодня в Липецке гуляют пограничники
Общество
Четыре человека пострадали в авариях за вчерашний день
Происшествия
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в Каменном логу
Происшествия
Читать все
Политика
259
сегодня, 12:05
3

Кандидатам на должность губернатора области потребуется поддержка не менее чем 129 муниципальных депутатов

Точное количество подписей, необходимых для преодоления «муниципального фильтра» на выборах губернатора Липецкой области, назвала сегодня на своем очередном заседании региональная избирательная комиссия. 

Как сообщили в избиркоме, претенденты на должность, согласно закону о выборах, заручаются поддержкой шести процентов от общего числа муниципальных депутатов и (или) глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах. В связи с тем, что прямые выборы глав не проводятся (их назначают депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями), то предстоит сбор только депутатских подписей. 

«Каждому кандидату потребуется собрать не менее 129 и не более 135 подписей муниципальных депутатов. В их числе должно быть не менее 36 и не более 38 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов, округов, городских округов, находящихся в Липецкой области. При этом важно, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 муниципальных районах, округах, городских округах», — рассказали в областной избирательной комиссии и добавили, что прохождение муниципального фильтра — одно из главных условий регистрации кандидата на выборах губернатора.

Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября в единый день голосования. Президент РФ одобрил выдвижение на второй строк действующего губернатора Игоря Артамонова.

выборы губернатора
0
0
0
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Власть советам ! ))))
48 минут назад
Хорошо окуклились ребятки . Своё только для своих !
Ответить
Власть советам ! ))))
50 минут назад
Хорошо окуклились ребятки . Своё только для своих !
Ответить
у них
7 минут назад
в СССР были хорошие учителя:-)
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru