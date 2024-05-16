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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: один из лучших фильмов в мире и какую сумму нужно готовить на выпускной
Рассказываем всё самое необходимое про наступивший день.
Днём столбик термометра поднимется до 26-28 градусов. Осадки не ожидаются.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах М. Расковой, 2, 2а; Советской,36, 42, 66б; Студеновской, 123, 131, 187а, 188, 201; на площади Металлургов, 3, 5, вл. 2, 2в, 5б; на проспекте Мира, 35а.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества жители улиц 9-й микрорайон, Баумана, Брюллова, Гагарина, Городовикова, Есенина, Игнатьева, Каменный лог, Катукова, Лесопарковое хозяйство, Медицинской, Моршанской, Московской, Солнечной, Стаханова, Ударников, Физкультурной, Фурманова, Цементников, Ю. Смирнова. В это же время погрузятся во мрак садоводчества «Весна», «Кооператор», «Сокол 1», «Сокол 3».
Пробки
Заторы с самого утра – для Липецка давно уже привычное дело. Советуем использовать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: они не панацея, но могут предупредить о больших заторах, которые по возможности нужно объехать.
«Руслан и Людмила» (6+)
В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 18:00 покажут постановку по знаменитому произведению А. С. Пушкина на музыку М. Глинки– в новой трактовке.
Концерт будет виртуальным т.е. действие развернётся на большом экране с помощью профессиональной аппаратуры. В трансляции из столичного концертного зала им. П.И. Чайковского выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова (дирижер Владимир Андропов), а также знаменитый чтец Павел Любимцев.
Концерты
Концертом сегодня будет немало. В Библиотеке им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) в 14:00 выступят студенты вокального отделения колледжа искусств им. К. Игумнова с программой «Музыкальная палитра» (6+).
В Детской школе искусств им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) в 15:00 состоится выступление учащихся лицейского класса фортепианного отделения (6+), а в 18:00 - концерт учащихся лицейского класса (6+).
Послушать музыку можно бесплатно.
«Маленький принц» (12+)
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет спектакль «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери.
Вот лишь несколько цитат из бессмертного произведения: «Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга», «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»; «Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр».
Кино
В Областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 11:00 покажут фильм «Квест». Россия, 2023. Приключения. Режиссёр Иван Архипов (18+).
Отцы двух подростков из обеспеченных семей — на спор, кто сломается раньше — отправляют их в секретный лагерь, где проводятся квесты с тематикой спецназа. Столкнувшись с первыми трудностями и неминуемыми социальными конфликтами, один из ребят просит забрать его домой. Однако накануне отъезда из лагеря пропадает самый юный воспитанник. Все квесты отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками. Дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов. Чередой приключений, взаимопомощи и выручки, молодые люди пытаются найти дорогу домой и вырваться из опасности, ведь всё пошло не по плану.
В ролях: Роман Курцин, Олег Тактаров, Сергей Рост.
Не только просмотр, но и обсуждение фильма пройдёт сегодня в 18:00 в художественной галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В центре внимания – «Вечное сияние чистого разума». США, 2024. Мелодрама, фантастика. Режиссёр Мишаль Гондри (18+).
В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст.
Сколько стоит выпускной
В Липецке организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.
Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 14 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.
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