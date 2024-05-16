Сегодня в Липецке: один из лучших фильмов в мире и какую сумму нужно готовить на выпускной

Рассказываем всё самое необходимое про наступивший день.

Днём столбик термометра поднимется до 26-28 градусов. Осадки не ожидаются.





















С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества жители улиц 9-й микрорайон, Баумана, Брюллова, Гагарина, Городовикова, Есенина, Игнатьева, Каменный лог, Катукова, Лесопарковое хозяйство, Медицинской, Моршанской, Московской, Солнечной, Стаханова, Ударников, Физкультурной, Фурманова, Цементников, Ю. Смирнова. В это же время погрузятся во мрак садоводчества «Весна», «Кооператор», «Сокол 1», «Сокол 3».















В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 18:00 покажут постановку по знаменитому произведению А. С. Пушкина на музыку М. Глинки– в новой трактовке.









В Детской школе искусств им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) в 15:00 состоится выступление учащихся лицейского класса фортепианного отделения (6+), а в 18:00 - концерт учащихся лицейского класса (6+).











Вот лишь несколько цитат из бессмертного произведения: «Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга», «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»; «Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр».













Кино





В Областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 11:00 покажут фильм «Квест». Россия, 2023. Приключения. Режиссёр Иван Архипов (18+).





Отцы двух подростков из обеспеченных семей — на спор, кто сломается раньше — отправляют их в секретный лагерь, где проводятся квесты с тематикой спецназа. Столкнувшись с первыми трудностями и неминуемыми социальными конфликтами, один из ребят просит забрать его домой. Однако накануне отъезда из лагеря пропадает самый юный воспитанник. Все квесты отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками. Дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов. Чередой приключений, взаимопомощи и выручки, молодые люди пытаются найти дорогу домой и вырваться из опасности, ведь всё пошло не по плану.





В ролях: Роман Курцин, Олег Тактаров, Сергей Рост.



















В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст.











Сколько стоит выпускной





В Липецке организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах М. Расковой, 2, 2а; Советской,36, 42, 66б; Студеновской, 123, 131, 187а, 188, 201; на площади Металлургов, 3, 5, вл. 2, 2в, 5б; на проспекте Мира, 35а.В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Костенко и Студёновской, а также в селах Жёлтые пески, Капитанщино, Сселки, в санатории «Мечта».С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта возможно отключение электроэнергии на срок до 3-х часов на улицах Агрономической, Адмирала Макарова, Баумана, Бурлакова, Виктора Музыки, Грешевой, Джержинского, Добровской, Жактовской, Железногорской, Зои Космодемьянской Малиновой, Московской, М.Светлова, Опытной, Ореховой, Папанина, Патриотической, Писарева, Прудной, Рудничной, Студёновской, Технической, Тихой, Ушинского, Фурманова, Ярославской, на площадях Заводской, К.Константиновой, Мира, в переулках Жасминовом, Узорном, проездах Базовом, Осеннем, ТрубномЗаторы с самого утра – для Липецка давно уже привычное дело. Советуем использовать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: они не панацея, но могут предупредить о больших заторах, которые по возможности нужно объехать.Концерт будет виртуальным т.е. действие развернётся на большом экране с помощью профессиональной аппаратуры. В трансляции из столичного концертного зала им. П.И. Чайковского выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова (дирижер Владимир Андропов), а также знаменитый чтец Павел Любимцев.Концертом сегодня будет немало. В Библиотеке им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) в 14:00 выступят студенты вокального отделения колледжа искусств им. К. Игумнова с программой «Музыкальная палитра»Послушать музыку можно бесплатно.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет спектакль «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери.Постановку сегодня покажут два раза – в 15:00 и в 19:00.Не только просмотр, но и обсуждение фильма пройдёт сегодня в 18:00 в художественной галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В центре внимания – «Вечное сияние чистого разума». США, 2024. Мелодрама, фантастика. Режиссёр Мишаль ГондриЗастенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой. Фильм входит в 250 лучших на Кинопоиске с оценкой 8,0 баллов.Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 14 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.