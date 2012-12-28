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23 минуты назад

Фонд «Милосердие» поддержит грантами социальные проекты в трех федеральных округах

Благотворительный фонд «Милосердие» начал выдачу грантов активным жителям и общественным организациям из четырех регионов России. Их получат 60 победителей конкурсного отбора программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево». 

На этапе приема заявок на конкурс 2024 года поступило 423 предложения. Авторов лучших проектов определяли региональные конкурсные комиссии в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, местного бизнеса и фонда.  Грантовые средства в размере до 500 тысяч рублей помогут им до конца текущего года воплотить в жизнь социально важные идеи.

«Уже в восьмой раз мы даем старт в реализации новых проектов нашей программы, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. — Хочу пожелать грантополучателям «Стального дерева» успешной работы, упорства и настойчивости. Всех участников конкурса благодарим за инициативность и приглашаем на следующий год прийти к нам со своими новыми социальными идеями».  

В этом году жители Алтайского края стали участниками 9 проектов программы. Их инициативы, в частности, помогут повысить интерес детей к чтению, создать новые креативные пространства для творческой деятельности, оборудовать детскую спортивную площадку и оснастить центр обучения детей с задержкой психического развития новым коррекционно-реабилитационным оборудованием.

Итогом проектов жителей Екатеринбурга станет обустройство помещений для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Активисты организуют серию соревнований по различным видам спорта и физкультурные праздники, проведут обучающие мероприятия для снижения агрессивного поведения и конфликтов в среде подростков.

В Белгородской области приступили к реализации 12 социально важных проектов. Их авторы проведут молодежный мультичемпионат по диджитал-спорту, легкоатлетический забег по пересеченной местности и фестиваль, посвященный профессии металлурга. Волонтеры станут инициаторами цикла культурных мероприятий к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Один из проектов белгородцев поможет оборудовать пространство для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна инициатива нацелена на пропаганду раздельного сбора мусора.  

34 проекта «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Активисты проведут городские фестивали среди любителей армреслинга, бадминтона и скалолазания. В Липецке и Добром планируют создать мастерские по обучению всех желающих народным ремеслам. Липецкие проекты поддержат активности для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а студентов и школьников научат оказывать первую медицинскую помощь.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие со дня основания. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M. 

Программа «Стальное дерево» действует уже восьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей.  Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России.  В общую копилку конкурсного отбора 2024 года поступили 423 социальные идеи от жителей четырех регионов России. 

благотворительность
Стальное дерево
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