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Общество
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23 минуты назад
Фонд «Милосердие» поддержит грантами социальные проекты в трех федеральных округах
Благотворительный фонд «Милосердие» начал выдачу грантов активным жителям и общественным организациям из четырех регионов России. Их получат 60 победителей конкурсного отбора программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».
«Уже в восьмой раз мы даем старт в реализации новых проектов нашей программы, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. — Хочу пожелать грантополучателям «Стального дерева» успешной работы, упорства и настойчивости. Всех участников конкурса благодарим за инициативность и приглашаем на следующий год прийти к нам со своими новыми социальными идеями».
В этом году жители Алтайского края стали участниками 9 проектов программы. Их инициативы, в частности, помогут повысить интерес детей к чтению, создать новые креативные пространства для творческой деятельности, оборудовать детскую спортивную площадку и оснастить центр обучения детей с задержкой психического развития новым коррекционно-реабилитационным оборудованием.
Итогом проектов жителей Екатеринбурга станет обустройство помещений для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Активисты организуют серию соревнований по различным видам спорта и физкультурные праздники, проведут обучающие мероприятия для снижения агрессивного поведения и конфликтов в среде подростков.
В Белгородской области приступили к реализации 12 социально важных проектов. Их авторы проведут молодежный мультичемпионат по диджитал-спорту, легкоатлетический забег по пересеченной местности и фестиваль, посвященный профессии металлурга. Волонтеры станут инициаторами цикла культурных мероприятий к 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Один из проектов белгородцев поможет оборудовать пространство для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна инициатива нацелена на пропаганду раздельного сбора мусора.
34 проекта «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Активисты проведут городские фестивали среди любителей армреслинга, бадминтона и скалолазания. В Липецке и Добром планируют создать мастерские по обучению всех желающих народным ремеслам. Липецкие проекты поддержат активности для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а студентов и школьников научат оказывать первую медицинскую помощь.
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие со дня основания. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M.
Программа «Стальное дерево» действует уже восьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России. В общую копилку конкурсного отбора 2024 года поступили 423 социальные идеи от жителей четырех регионов России.
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