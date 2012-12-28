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сегодня, 17:43
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В Сселках и Желтых песках отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ в Липецке без холодной воды останутся дома и здания №№ 2в, вл.2, 3, 5, 5б на площади Металлургов, № 35а по проспекту Мира, №№ 2, 2а по улице М. Расковой, №№ 36, 42, 66б по улице Советской, №№ 123, 131, 187а, 188, 201 по улице Студеновской, в частном секторе улицы Студеновской и переулка Костенко. Также в этот период подачу холодной воды ограничат: 

- в селе Капитанщино – в санатории «Мечта»;

- в частном секторе села Сселки: в доме № 2 по улице Ракитной, вл. 2 по улице 300-летия флота России, № 17 по улице Палисадной, также на улицах Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, ул. 1 Мая, в переулках Благодатном, Краснозоренском, Лазурном;

- в частном секторе села Желтые пески: на улицах Буденного, Космонавтов, Ленина, Луговой, Полевой, Рождественской, Сиреневой, Советской, Лесной.

Воду подвезут по адресам: площадь Металлургов, 3, переулок Костенко, 10, улица Советская, 66б, улица Студеновская, 175, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) могут возникнуть у потребителей улиц Фурманова, Грушевой, Малиновой, Ореховой, Папанина, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Московской, адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, Жактовской, Прудной, Рудничной, Технической, Инженерной, Ушинского, Баумана, Студеновской, Виктора Музыки, Опытной, Агрономической, площадей Мира, Константиновой, Заводской, проспекта Мира, проездов Осеннего, Боевого, Трубного, Базового, переулков Жасминового, Узорного, садоводчеств «Весна», «Кооператор». 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гагарина, Стаханова, Катукова, Игнатьева, Каменный лог, Городовикова, Рябиновую, Солнечную, Смирнова, Моршанскую, Физкультурную, Медицинскую, Ударников, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Цементников, Баумана, Брюллова, Московскую, 9-й микрорайон, бульвар Есенина, садоводчества «Сокол-1», «Сокол-3», «Весна», «Кооператор».

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
сегодня, 18:00
Теперь девки не мытые будут курить.
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Гостья
сегодня, 17:56
У нас и горячую которую отключили 13 мая ещё недели. КВАДРЕ мало 2х недель они ещё себе время продлили, так как опресовку произвели в последний день 26 мая в ночь и трубы гнилые потекли. За то в области всё стабильно, из доклада некоторых правителей.
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Дуля
36 минут назад
Хватит ныть,электрический водонагреватель в помощь!лучше в баню сходить попариться хорошенько,заоодно дурные мысли уйдут...
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