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31-летний липчанин собрал больше 3,3 миллиона рублей за водительские права, военные билеты и решение финансовых проблем
Происшествия
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31 минуту назад
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31-летний липчанин собрал больше 3,3 миллиона рублей за водительские права, военные билеты и решение финансовых проблем
Возбуждены четыре уголовных дела, подозреваемый арестован.
«По версии следствия, подозреваемый под различными предлогами знакомился с потерпевшими и их семьями и входил к ним в доверие. Чтобы показать своё финансовое благополучие, он приглашал будущих жертв в кафе и рестораны, после чего предлагал за вознаграждение оказать содействие в приобретении водительских прав или военного билета, погашении ранее оформленных кредитов, а также в получении высокодоходного заработка на процентах от вкладов в банках. При этом для подтверждения своих намерений он брал на встречи знакомых, которые подтверждали его возможности. Но получив деньги, подозреваемый переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По факту мошенничеств возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи 159 и одно по части 4 статьи 159 УК РФ. На время следствия мужчина арестован.
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