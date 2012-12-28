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Общество
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сегодня, 16:47
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28-летняя липчанка получила 10 лет колонии за убийство приревновавшего её любовника
Убийство произошло спустя неделю после выхода женщины на свободу за аналогичное преступление.
14 декабря прошлого года девушка во время ссоры на почве ревности ударила кухонным ножом в грудь своего знакомого, с которым распивала спиртное в квартире дома 4/2 по улице Циолковского. Мужчина умер на месте происшествия.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина и женщина познакомились ещё в апреле 2021 года и время от времени встречались. Но на этот раз свидание не задалось.
После убийства женщина отправила в мессенджере фотографию трупа своей сестре, а также позвонила знакомому, в квартире мамы которого всё произошло, и сообщила, что не знает, что делать, и что её любовник лежит весь в крови. Тот приехал и, увидев труп, позвонил по номеру 112 и вызвал полицию и скорую. При этом приятелю женщина рассказала, что она к случившемуся не причаcтна, а мужчина сам напоролся на нож или умер от передозировки наркотиками.
Но потом выяснилось, что во время распития виски с одним мужчиной, ей стали поступать навязчивые звонки от другого. Звонил бывший и предлагал наркотики. Нынешний любовник выхватил телефон, началась ссора, во время которой мужчина схватил женщину за волосы, а та в ответ пустила в ход нож, которым открывала банку с консервированными ананасами.
Примечательно, что убийство случилось всего лишь спустя неделю с небольшим со дня выхода женщины на свободу после отбывания наказания за аналогичное преступление. Она освободилась только 5 декабря 2023 года.
Приговор ещё не вступил в силу.
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