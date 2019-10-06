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Хейли заявила о невозможности дружбы США и России

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Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, и Россия никогда не станет другом Штатам. Такое мнение выразила экс-постпред США в ООН Никки Хейли.

Как отмечает Newsday, Хейли уверена, что ни при каких условиях доверие невозможно, так как Москва якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году и способствовала раздору в американском обществе.

«Да, она вмешалась. Мы это знаем, но мы видим, как остальные страны тоже это делают <…> Россия получила силу, создавая хаос и раздор в других странах», — сказала Хейли.

При этом она всё равно выступила за диалог с Москвой. Говоря о президенте США Дональде Трампе, экс-дипломат отметила, что они хорошо понимали друг друга и отвечали на взаимные «подколы».

При этом возможный импичмент американскому лидеру она назвала нецелесообразным, так как от «политических игр никто не выигрывает».

Хейли является членом Республиканской партии, занимала пост поспреда при ООН с 27 января 2017 года по 31 декабря 2018-го, сообщает iz.ru

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