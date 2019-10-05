57 минут назад
16-летнего подростка сбили на улице Советской: юноша получил тяжелейшие травмы
Вечером 4 октября в Липецке на улице Советской автомобиль «Форд Фокус» под управлением 45-летнего мужчины сбил 16-летнего подростка.
Юношу доставили в реанимационное отделение с переломом костей черепа, плеча, множественными ушибами.
- По факту ДТП проводится проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
молодой тупняк
Они не помогут,
Джамшутинг
молодой тупняк
весёлый
очень жаль!
С утра
Вот такие
Какая теперь жизнь у парня будет
пешеходам!