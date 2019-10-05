16-летнего подростка сбили на улице Советской: юноша получил тяжелейшие травмы

Вечером 4 октября в Липецке на улице Советской автомобиль «Форд Фокус» под управлением 45-летнего мужчины сбил 16-летнего подростка.



Авария, которая попала на запись камеры наблюдения, произошла на пешеходном переходе напротив остановки «Стадион Металлург».



Юношу доставили в реанимационное отделение с переломом костей черепа, плеча, множественными ушибами.



- По факту ДТП проводится проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

