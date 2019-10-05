Происшествия

57 минут назад

16-летнего подростка сбили на улице Советской: юноша получил тяжелейшие травмы

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#Авария #ДТП
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16-летнего подростка сбили на улице Советской: юноша получил тяжелейшие травмы

Вечером 4 октября в Липецке на улице Советской автомобиль «Форд Фокус» под управлением 45-летнего мужчины сбил 16-летнего подростка.

Авария, которая попала на запись камеры наблюдения, произошла на пешеходном переходе напротив остановки «Стадион Металлург».

Юношу доставили в реанимационное отделение с переломом костей черепа, плеча, множественными ушибами.

- По факту ДТП проводится проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
26 1216
#Авария #ДТП
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Комментарии (26)

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молодой тупняк

1 минуту назад
вот видите, весёлый оправдывает водилу, а пешехода обвиняет, это нормально?!
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Они не помогут,

1 минуту назад
весёлый, если у водил мозгов нет,а это, уже считай,калека
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Джамшутинг

1 минуту назад
Давно идея была сварить человечка из рельсов и перед собой пускать, такого можете и не пропускать, короли дорог млять
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молодой тупняк

2 минуты назад
я всех нас товарищи поздравляю! на видео видно что в остановке стоят люди, пешеход пролетел мимо них, и никто не подбежал оказать какую либо помощь, капитализм делает своё дело, нам становится наплевать друг на друга, и я уверен что многие жалеют водилу а не пешехода, всё ближе и ближе товарищи мы к гражданской войне.
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весёлый

5 минут назад
Вводить закон о светоотражателях
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очень жаль!

9 минут назад
на проезжей части кроме пешехода и 1 легковушки некого не было, и надо было такому случиться что они встретились, вот как так?!
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С утра

10 минут назад
Попер липецкий негатив.
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Вот такие

12 минут назад
и требуют бесплатные парковки у жилого дома !
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Какая теперь жизнь у парня будет

13 минут назад
Если выживет?Это не жизнь уже!
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пешеходам!

13 минут назад
Смотрите! скорее всего пешеход был прав! осматривайтесь по сторонам переходя дорогу, берегите своё здоровье и жизнь, дураков на дороге хватает!
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