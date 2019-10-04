Погода в Липецке

сегодня, 17:04

В Липецкую область после дождей придет похолодание

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#похолодание
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В Липецкую область после дождей придет похолодание

5 и 6 октября на территорию Липецкой области с юго-запада переместится глубокий циклон, который принесет с собой повсеместные дожди. 6 октября ночью ожидаются сильные дожди, порывы ветра достигнут 15-18 м/сек. 7 октября дожди прекратятся, однако значительно похолодает. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 октября — 8-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 7 октября — 4 градуса тепла, что на 4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, днем также дожди от небольших до умеренных местами. Ветер северный, 7-12 м/сек, ночью порывы могут достигать 15-17 м/сек.. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла.

День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.

4 1278
#похолодание
1

Комментарии (4)

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Это

19 минут назад
фото сделано в Нижнем парке, рядом со святым псевдо-родиком...
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гриша

сегодня, 17:37
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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TRAJureiko5

сегодня, 17:37
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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И ещё!

сегодня, 17:12
Рост благополучие и рост благосостояния ,как говорить маразматик Путин !., Беспрецендентно вырастут зарплаты .
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