Происшествия

29 минут назад

Возле банка сгорела иномарка

1 527
#пожар
Возле банка сгорела иномарка

Машина полностью уничтожена огнем.

3 октября в 22:55 на улице Первомайской,3 возле здания банка загорелся автомобиль «Форд Фокус». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, машину тушили пожарные ПЧ №7.

«Форд Фокус» полностью уничтожен огнем. 

«Водитель резко остановил машину и из-под ее капота посыпались искры, машина начала дымиться, потом потом взорвался аккумулятор и пошёл столб пламени. «Форд» сгорел дотла за несколько минут», - рассказал GOROD48 очевидец пожара.

Фото: Instagram
1 527
#пожар

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коля

8 минут назад
Каждый день - отличные новости.
ответить

Еще в рубрике

Тягач с дорожным катком повредил дорогой автомобиль
#Авария #ДТП
10
Тягач с дорожным катком повредил дорогой автомобиль

вчера, 22:45

Происшествия
«Форд», «Ауди» и «ВАЗ-2109» столкнулись на кольце Трубного завода
#авария #ДТП
7
«Форд», «Ауди» и «ВАЗ-2109» столкнулись на кольце Трубного завода

вчера, 22:21

Происшествия
Пожарные потушили крышу мебельного склада на проспекте Победы
#пожар
2
Пожарные потушили крышу мебельного склада на проспекте Победы

вчера, 16:47

Происшествия
Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара
#пожар
17
Улицу Доватора заволокло дымом из-за пожара

вчера, 15:10

Происшествия
Оцепление с «Ривьеры» снято
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
Оцепление с «Ривьеры» снято

вчера, 14:57

Происшествия
В Липецке эвакуируют еще один торговый центр
#эвакуация #подозрительный предмет #ТРЦ «Ривьера»
30
В Липецке эвакуируют еще один торговый центр

вчера, 12:58

Происшествия