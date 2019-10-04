Возле банка сгорела иномарка

Машина полностью уничтожена огнем.

3 октября в 22:55 на улице Первомайской,3 возле здания банка загорелся автомобиль «Форд Фокус». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, машину тушили пожарные ПЧ №7.



«Форд Фокус» полностью уничтожен огнем.



«Водитель резко остановил машину и из-под ее капота посыпались искры, машина начала дымиться, потом потом взорвался аккумулятор и пошёл столб пламени. «Форд» сгорел дотла за несколько минут», - рассказал GOROD48 очевидец пожара.



Фото: Instagram