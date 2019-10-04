Тягач с дорожным катком повредил дорогой автомобиль

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Липовской.

Вечером 3 октября в Липецке на повороте с улицы Гагарина на улицу Липовскую столкнулись тягач «Маз», перевозивший дорожный каток, и легковой автомобиль «Вольво».



Водители тягача и легкового автомобиля поворачивали на Липовскую вместе, но с разных полос. Водитель «Вольво» заметил, что траектория прицепа тягача угрожает его автомобилю, посигналил, но водитель «Маза» продолжил манёвр, в результате которого зацепил и сдвинул легковушку.







