Происшествия

вчера, 22:45

Тягач с дорожным катком повредил дорогой автомобиль

5 814
#Авария #ДТП
1
Тягач с дорожным катком повредил дорогой автомобиль

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Липовской.

Вечером 3 октября в Липецке на повороте с улицы Гагарина на улицу Липовскую столкнулись тягач «Маз», перевозивший дорожный каток, и легковой автомобиль «Вольво».

Водители тягача и легкового автомобиля поворачивали на Липовскую вместе, но с разных полос. Водитель «Вольво» заметил, что траектория прицепа тягача угрожает его автомобилю, посигналил, но водитель «Маза» продолжил манёвр, в результате которого зацепил и сдвинул легковушку.



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5 814
#Авария #ДТП
1

Комментарии (5)

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,А чего ,

38 минут назад
тут окалачивался дорогой автомобиль ,разрешена ли здесь стоянка ?
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111

47 минут назад
А на Первомайской у Сбера форд догорает
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???

52 минуты назад
Так там с одно полосы поворот.
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тебя ждут в психоневрологическом интернате

53 минуты назад
н пройти ,ни проехать от лымарей,
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н пройти ,ни проехать от лымарей

вчера, 23:09
когда трудовой народ работает нехрена путаться на своих ведрах у них под колесами
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