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34 минуты назад

Липецк чарует

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#соцсети #осень

Осенние кадры украшают социальные сети.

В Липецк пришло настоящее бабье лето. Город окрасился в оранжево-багровые тона, деревья эффектно контрастируют с голубым небом. Жители и гости Липецка не смогли пройти мимо такой красивой картины и заполонили соцсети снимками города.



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Очень трудно становится перемещаться по Липецку пешком, постоянно хочется останавливаться, чтобы лучше разглядеть, насладиться окружающей красотой, ну конечно же сфотографировать,надеясь, что так получится унести с собой хотя бы ее небольшую частичку #aryzhkov_foto #Липецк #мойлипецк48 #осень #прогулка #ятаквижу #природа #nature #пейзаж #природалипецка #театрдрамы #театральная #липецкийтеатр #пешком #natureofrussia #rus_photos #lipetsk48 #48_lipetsk #lipa48 #lipetsklive #photonature

Публикация от Александр Рыжков (@aleksandrryzkov565)

1 321
#соцсети #осень

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Липчанка

13 минут назад
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