34 минуты назад
Липецк чарует
Осенние кадры украшают социальные сети.
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Очень трудно становится перемещаться по Липецку пешком, постоянно хочется останавливаться, чтобы лучше разглядеть, насладиться окружающей красотой, ну конечно же сфотографировать,надеясь, что так получится унести с собой хотя бы ее небольшую частичку #aryzhkov_foto #Липецк #мойлипецк48 #осень #прогулка #ятаквижу #природа #nature #пейзаж #природалипецка #театрдрамы #театральная #липецкийтеатр #пешком #natureofrussia #rus_photos #lipetsk48 #48_lipetsk #lipa48 #lipetsklive #photonature
Липчанка