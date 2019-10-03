Липецк чарует

Осенние кадры украшают социальные сети.

В Липецк пришло настоящее бабье лето. Город окрасился в оранжево-багровые тона, деревья эффектно контрастируют с голубым небом. Жители и гости Липецка не смогли пройти мимо такой красивой картины и заполонили соцсети снимками города.