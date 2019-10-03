49-летнюю работницу аптеки обвиняют в растрате 288 000 рублей

Полицейские завершили расследование уголовного дела 49-летней липчанки, обвиняемой в растрате.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в апреле 2019 года обвиняемая работала в аптеке на улице Неделина и похитила из кассы около 288 тысяч рублей. Для прикрытия растраты она оформила фиктивные расходные и приходные кассовые ордера ина перемещение денег из кассы аптечного пункта.

Факт присвоения денег был установлен бухгалтером в ходе проведения инвентаризации.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.