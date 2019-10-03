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49-летнюю работницу аптеки обвиняют в растрате 288 000 рублей

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#растрата
49-летнюю работницу аптеки обвиняют в растрате 288 000 рублей

Полицейские завершили расследование уголовного дела 49-летней липчанки, обвиняемой в  растрате.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в апреле 2019 года обвиняемая работала в аптеке на улице Неделина и похитила из кассы около 288 тысяч рублей. Для прикрытия растраты она оформила фиктивные расходные и приходные кассовые ордера ина перемещение денег из кассы аптечного пункта. 

Факт присвоения денег был установлен бухгалтером в ходе проведения инвентаризации.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.     

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#растрата

Комментарии (4)

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провидец

12 минут назад
"кассовые ордера ина"какая ИНА
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провидец

14 минут назад
молодец увидал а если бы не сказал
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Л-а

34 минуты назад
это в какой аптеке в "Покупайке"?
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провидец

48 минут назад
а 2 миллиарда украла ничего бы не дали.так сколько украли 88 и 288 вы че там курите ребята ошибки исправьте.
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