Происшествия

сегодня, 21:40

В Липецкой области горела зерносушилка с 50 тоннами семечек

8 1248
#пожар
В Липецкой области горела зерносушилка с 50 тоннами семечек
Сегодня оперативному дежурному Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение о пожаре в селе Дрязги Усманского района. Горела зерносушилка с 50 тоннами семечек.


Пожар тушили ОПСП №3 села Боровое и ОПСП № 23 села Сторожевские Хутора. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара устанавливается.
8 1248
#пожар

Комментарии (9)

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СССР

26 секунд назад
Диверсия.
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Викторм

7 минут назад
50 тонн.. Представляю как там пахнет сейчас..
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Миротворец

14 минут назад
Юрий ... молоток, правильно, пусть неучи трепещат ! Понаберут по обьявлению
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Юрий

37 минут назад
Не село Дрязги, а станция Дрязги, не стоит извращать историю, я там родился и вырос.
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Наталья

52 минуты назад
Какое вредительство! Больше никак не назовёшь! Когда же люди будут нормально жить? Уже нет сил выживать!
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комар

сегодня, 22:12
Бабкины семечки.Завтра поступят в продажу.
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Миротворец

сегодня, 21:55
Богучарские против мартина
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живу я тут

сегодня, 21:49
Джин сгорел
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Технолог

сегодня, 21:49
Обжарили....
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