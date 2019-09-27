Происшествия
сегодня, 21:40
В Липецкой области горела зерносушилка с 50 тоннами семечек
Сегодня оперативному дежурному Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение о пожаре в селе Дрязги Усманского района. Горела зерносушилка с 50 тоннами семечек.
Пожар тушили ОПСП №3 села Боровое и ОПСП № 23 села Сторожевские Хутора. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Пожар тушили ОПСП №3 села Боровое и ОПСП № 23 села Сторожевские Хутора. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара устанавливается.
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