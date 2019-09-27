В какую спортивную секцию отдать ребенка. Часть 12. Парусный спорт

GOROD48 продолжает знакомить со спортивными клубами и секциями Липецка.

На данный момент лишь два спортсмена из Липецкой области принесли России лицензии для участие в будущих Олимпийских Играх-2020 в Токио.

Лицензии эти не являются именными, а даются именно стране, так что нашим землякам еще предстоит сложный отбор в олимпийскую команду среди соотечественников. Но факт остается фактом: пока ближе всех к Олимпиаде Дарья Семьянова (стендовая стрельба, упражнение «трап») и Екатерина Зюзина (парусный спорт).



Романтика

Парус – это, пожалуй, самый романтичный вид спорта: волны, солнце, ветер, морская или речная романтика. А еще ученики проходят здесь весьма разностороннее обучение, ведь необходимо не только правильно ловить ветер, но и уметь, например, починить лодку, подготовить ее к выходу на воду. Поэтому воспитанники ловко управляются не только с парусами и мачтами, но и с молотками, отвертками, отрезными машинками, малярными кистями и т.д.

Сразу отметим, что липецкая школа парусного спорта высоко котируется в нашей стране. Достаточно сказать, наш земляк Олег Хоперский (о нем речь ниже) в 80-е годы признавался лучшим гонщиком планеты!

Под руководством мастера-международника

Парусный спорт в Липецке культивируют в СШОР №10, которая находится на берегу реки Воронеж по адресу Левобережная 28. Здесь есть целое отделение парусного спорта, в котором занимаются 100 человек.

Директором школы, в которой занимаются также представители академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, является Сергей Кургузов. Одновременно он и тренер по парусному спорту, и один из самых ярких его представителей в Липецке – мастер спорта международного класса.





Сергей Кургузов - лицо парусного спорта в Липецке.



Как проходит набор

- Детей набираем с первого класса, - деловито начинает рассказывать о своей школе Кургузов, - Многие приводят ребятишек в 7-8 лет, иногда – позже. Набор идет всю осень. Стараемся принимать каждого, но потом оцениваем способности и принимаем решение по каждому индивидуально.

Из разговора выясняется следующее. Новичок сразу попадает в спортивно-оздоровительную группу. Это как начальные классы в школе. Его учат азам парусного спорта, под строгим контролем организуют первые выходы на воду.

А еще развивают общефизическую подготовку. Этот затем будет одним из главных элементов тренировок на протяжении всей карьеры спортсмена. Обывателя это может смутить: а зачем паруснику ОФП? Но гонки на спортивных судах резко отличаются от увеселительных прогулок на яхтах. Спортсмен должен быть сильным, смелым, обязательно должен уметь плавать (этому тоже учат). Переставить парус по несколько раз за одну гонку в поисках оптимального попутного ветра слабак не сможет.







Иногда погода подводит, но настоящему яхтсмену это нипочем.



Обучение в спортивно-оздоровительной (начальной) группе длится, как правило, год, иногда – два. Затем ребенок сдает экзамены. Испытания напоминают автошколу: сначала теория с билетами, в которые внесены вопросы по технике безопасности, правилам соревнований, конструкции лодок. Затем – практика на воде. И еще физкультурные тесты – подтягивание, отжимание, бег, прыжки, плавание.

Случается, что кого-то отсеивают. Но большинство переходят в группы начальной подготовки – здесь проходит дальнейшее обучение, а кроме того юные спортсмены начинают принимать участие в соревнованиях.

- Нужно, чтобы они не боялись большого количества лодок, конкуренции, учились бы сами быстро справляться с трудностями, - говорит Кургузов, - Натаскиваем ребят сначала на местных соревнованиях, затем начинаем ездить по другим городам.







Слабак с лодкой не справится.



К слову, в 2010 году в Липецке впервые после долгого перерыва пройдет первенство ЦФО по парусному спорту. Это будет один из важнейших стартов в жизни ребят, кому-то он, возможно, даст путевку в большой спорта.



Лодки

Если в боксе или борьбе спортсмены соревнуются в своих весовых категориях, то в парусном спорте идет подразделение по классам яхт. Самый маленький класс, с которого начинают практически все, это «Оптимист». Это одноместная лодка с небольшим парусом. Класс для новичков является самым многочисленным. Затем по возрастанию идут более старшие классы. Если ребенок весит уже более 45 кг, или вырос выше 168 см, то ему предлагают лодку следующего класса – Лазер. Затем идут «Луч», «420», «Лазер».







Класс "Оптимист" - начальный и самый маленький.



«Лазер» - это уже олимпийский класс лодок, был впервые включен в программу Игр в 1996 году в Атланте (США). Лодки различных классов отличаются размерами корпуса, площадью паруса и т.д. Вообще там много конструктивных нюансов.







А это уже олимпийский "Лазер"

Бесплатны ли занятия?

Занятия в школе полностью бесплатны. СШОР №10 находится на бюджетном финансировании, и все расходы по обучению берет на себя государство. Оно же бесплатно обеспечит и лодками начальных классов.

Но в России 21-го века, видимо, уже и не найти вида спорта, где родителям юных спортсменов не приходилось бы вкладывать деньги. Поездки на многие турниры в другие города, как и в других видах, нередко ложатся на плечи родителей. А если ребенок вырастает из начальных классов лодок, и ему уже нужно соревноваться в престижных классах яхт, то тут выкручиваться приходится и тренерам, и родственникам спортсмена. Как вариант – искать спонсоров или тех, кто возьмет на себя расходы. Та же упомянутая в начале Екатерина Зюзина сейчас на соревнованиях все чаще представляет Санкт-Петербург, поскольку ее лодка класса «Лазер-Радиал» (женский вариант олимпийского «Лазера») – отнюдь не из дешевых, а представители Северной столицы согласились ее оплатить.







Екатерина Зюзина.



Спасательный жилет и тренировки в бассейнах

Важный момент в парусном спорте – безопасность. Но опытные тренеры призывают родителей не волноваться, обо все под контролем.

- Первый раз на реку ребенок выходит… в моторной лодке вместе с тренером, - рассказывает Кургузов, - Возим новичков по акватории, показываем, объясняем. Таким экскурсий проводится не менее трех-четырех. Затем доверяем ребенку яхту. Он садится в «Оптимист» и пробует управлять самостоятельно. Тренер все это время неотступно находится рядом. На первых порах даем самые простые задания – например, провести яхту между двумя контрольными точками и т.д.

В целях безопасности дети не выходят на воду без индивидуальных спасательных жилетов. Надувные жилеты не дадут утонуть, в случае любого форс-мажора тренер на катере примчится, максимум, через две-три минуты. Но ребят здесь специально учат действиям, как выручить себя в нештатной ситуации еще до прибытия инструктора – например, поднять и поставит на воду перевернувшуюся лодку.

За десятилетия работы школы несчастных случаем здесь – тьфу, тьфу, тьфу – не было. И, конечно, важный элемент – обучение плаванию, которое просто необходимо каждому, кто связан с водной стихией.







Спасательные жилеты обязательны и для взрослых спортсменов.



- Зимой, когда выходов на реку у нас нет, отправляем ребят тренироваться в бассейн «Лидер», - говорит Кургузов, - Правда, там уже занятия платные – за счет родителей, но нашим воспитанникам предоставляют скидку.

«Красим, лачим, шьем и клеим»

Отдельная тема – занятия ребят в зимний период времени, когда река Воронеж скована льдом. Никаких «вынужденных каникул» здесь нет.

- Осенью заносим лодки в эллинг (специальное помещение для хранения и ремонта лодок, прим.). Месяц-полтора им нужно, чтобы просохнуть, а затем начинается ремонт, - рассказывает Кургузов, - Ребята принимают в нем непосредственное участие. Красят, лачат корпуса лодок, шьют паруса и т.д. , Мы всему научим. Наши ученики держат в руках и молотки, и отвертки, и пассатижи, и отрезные машинки, и малярные кисти, и нитки с иголками. Любопытно, что современные девчонки справляются с заданиями по ремонту зачастую быстрее и лучше, чем парни. Не знаю, с чем это связано – может, поколение такое.







Подготовка лодки - тоже важнейший элемент.



Несомненно, что прошедшие школу парусного спорта юноши и девушки, даже если и не станут большими спортсменами, выйдут из школы людьми, что называется, «с руками». По крайней мере, домашний ремонт они осилят без проблем.







Эллинг



Думать не меньше, чем в шахматах

- В чем еще польза для ребенка от занятий парусным спортом?- Задаем вопрос Кургузову.



- Развивается трудолюбие, - отвечает мастер спорта международного класса, - Ребята отличаются серьезным отношением к любому делу, к поставленной задаче. Вода не терпит слабых. А еще парусный спорт учит выходить из самых сложных ситуаций, как в спорте, так и в жизни. Паруснику думать нужно не меньше, чем шахматисту. Разница в том, что в шахматах все-таки большинство ситуаций являются стандартными, а у нас жизнь полна неожиданностей. Внезапно меняется ветер, или он полностью исчезает – нужно переставлять парус, менять курс, выбирать новый маршрут… Словом, требуется оперативно ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации. Все «по жизни» (смеется).







Флот школы это 30 "Оптимистов", 12 "Кадетов", 8 "Лучей", 2 "Лазера" и 2 лордки класса "470". Кургузов говорит, что хотелось бы больше.



А тренеры кто?

Тренеров по парусному спорту в Липецке трое. О Сергее Кургузове мы уже немного рассказали. В свое время вместе с Владимиром Баженовым в классе «470» стал «серебряным» призером одних из крупнейших соревнований СССР и мира – «Большой Балтийской регаты» в Талине. Совсем чуть-чуть липецкий экипаж проиграл москвичам, а всего на старт вышли представители полутора десятков стран. В награду – звания «международников» и включение в резервный список сборной СССР на ближайшую Олимпиаду. Правда, попасть на Олимпийские Игры не удалось не только Кургузову, но и всей сборной СССР – Игры 1984 в Лос-Анджелесе (США) года сборная страны Советов проигнорировала по политическим мотивам.

Главным тренером для новичков является Надежда Викторовна Жеренкова.





Надежда Журенкова

Это в ее заботливые и профессиональные руки попадает каждый новобранец, мечтающий стать покорителем ветра и волн. Надежда Викторовна прививает азы, следит за первыми спусками на воду и вообще практически для каждого липецкого яхтсмена является тем человеком, про которого говорят важнейшие слова «Мой первый тренер».

Приступил к тренерской деятельности в СШОР №10 и Михаил Русланович Петрухин, воспитанник школы, знающий парусный спорт с самых основ.





Михаил Петрухин

База будет развиваться

Триумвират педагогов в школе достаточно сильный. А еще СШОР №10 может похвастаться одной из лучших спортивных баз в нашей стране. Здесь есть и современные классы для теоретических занятий, и тренажерный зал, и просторный эллинг. Сейчас на базе проходит ремонт – пока помещения закрыты, но как сказал Кургузов, «через месяц вы их не узнаете – все будет с иголочки».

В последнее время сделано немало важнейших шагов для развития парусного спорта и гребли в Липецке. В первую очередь – почистили для школы акваторию реки Воронеж. Несколько дней из-за зарослей водных растений ходить по реке было сложно, что создавало трудности, а иногда и вовсе парализовало работу спортивной школы. Теперь же проблема исчезла.

А строительство новой базы –мечта и ближайшая перспектива парусников и гребцов.

Спортивные успехи

Ученик 9-го класса Денис Воропаев из Липецка в этом году занял высокое 6-е место в чемпионате России в Казани в классе «Кадет» и попал в число яхтсменов, из которых тренеры сборной весь следующий год будут отбирать участников чемпионата мира в Австралии (август 2020 года).

3-классник Александр Кузьмин в «оптимисте» стал призером крупных соревнований в Тольятти и Севастополе. Его приглашают к себе уже многие ведущие отечественные школы парусного спорта.

Яхтсмен №1

Самым известным земляком-парусноком является Олег Хоперский. В этом году легенде исполнилось 60 лет (род. 25 мая 1959 г.). Заниматься парусным спортом он начал в 10-летнем возрасте у известного липецкого тренера Валерия Джеломанова. В 1978 году он занял 2-е место в первенстве СССР среди юниоров и получил звание мастера спорта. А потом дорос и до Заслуженного мастера спорта. Он четырежды (!) участвовал в Олимпийских Играх в классе «Финн» - в 1988, 1992, 1996, 2000 гг. Правда, на Олимпиады Хоперский ездил уже как представитель Сочи, в который переехал. Главный тренер сборной России по парусному спорту (2007-2010 гг.), сейчас продолжает входить в тренерский штаб национальной команды.





Олег Хоперский - пример для подражания многих поколений липецких представителей парусного спорта.

- С Олегом общаемся до сих пор, - говорит Кургузов, - Да он и нередкий гость в Липецке. Недавно сделал себе операцию, продолжает выходить в море на лодках класса «Дракон» (неолимпийская гоночная яхта с экипажем в 3 человека, прим).

Добавим, что ветераны парусного спорта в Липецке несколько лет назад собрали экипаж яхты «Steal team» («Стальная команда»), которая достойно представляет наш регион в российских и международных соревнованиях в классе «Микро».

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

Парусный спорт – ровесник Липецкой области

Парусный спорт в Липецке появился в 1954 году, как, собственно, и сама Липецкая область. Тогда три лодки были закуплены в Морскую школу ДОСААФ. Большим поклонником парусного спорта был Анатолий Лихорадов – директор Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ) в 1967-70 гг., в дальнейшем заместитель министра черной металлургии СССР (1970-78 гг.). Это по его инициативе в 1969 году на берегу реки Воронеж появилась Водно-спортивная база (где до сих пор находится СШОР №10). Здесь решили завести отделение парусного спорта, а заодно – отделение академической гребли. Тренеров нашли в других городах СССР, но именно так парусный спорт дал «зеленый свет» развитию в регионе и одного из самых липецких видов – академической гребле.







Отцы-основатели парусного спорта в Липецке: директор НЛМЗ Анатолий Лихорадов (слева) и один из первых тренеров Валерий Джеломнов.



Предыдущие выпуски рубрики:

Часть 1. Хоккей

Часть 2. Рукопашный бой

Часть 3. Спортивная и художественная гимнастика

Часть 4. Академическая гребля

Часть 5. Фигурное катание

Часть 6. Тяжелая атлетика

Часть 7. Картинг

Часть 8. Стендовая стрельба



Часть 9.Бильярд

Часть 10. Футбол. ДЮСШ "Металлург"

Часть 11. Легкая атлетика