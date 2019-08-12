В Липецке планируют создать новую гребную базу

Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня презентовала президенту федерации гребного спорта России Алексею Свирину и директору по региональному развитию ФГСР Андрею Мясоедову проект новой гребной базы, которую планируется создать в районе улицы Левобережной, 6а. Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается строительство Центра спортивной подготовки и обустройство гребного канала в акватории реки Воронеж длиной 2 100 и шириной 115 метров.

- Гребным спортом у нас занимаются почти 420 человек. В прошлом году на соревнованиях различного уровня они завоевали 197 наград. Для качественного развития олимпийского вида спорта, конечно, необходимо строительство современной базы, - сказала Евгения Уваркина.



- Проект шикарный, один из уникальнейших вообще для России. У нас последние десять лет в гребном спорте таких не реализовывалось. Мы со своей стороны будем активно продвигать его в Министерстве спорта для участия в федеральной программе. Состоялся предварительный диалог, есть готовность помогать регионам, где есть уже спортивные школы с хорошей историей и результатами. Нужно, чтобы теперь занятия проходили на инфраструктуре XXI века, - отметил президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин



В здании спортивной школы №10 в этом году проходит ремонт. Приводят в порядок верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестничные марши и коридоры.







