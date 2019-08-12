Общество

сегодня, 18:03

В Липецке планируют создать новую гребную базу

6 591
#гребной спорт
В Липецке планируют создать новую гребную базу

Глава Липецка Евгения Уваркина сегодня презентовала президенту федерации гребного спорта России Алексею Свирину и директору по региональному развитию ФГСР Андрею Мясоедову проект новой гребной базы, которую планируется создать в районе улицы Левобережной, 6а. Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается строительство Центра спортивной подготовки и обустройство гребного канала в акватории реки Воронеж длиной 2 100 и шириной 115 метров.

- Гребным спортом у нас занимаются почти 420 человек. В прошлом году на соревнованиях различного уровня они завоевали 197 наград. Для качественного развития олимпийского вида спорта, конечно, необходимо строительство современной базы, - сказала Евгения Уваркина.

- Проект шикарный, один из уникальнейших вообще для России. У нас последние десять лет в гребном спорте таких не реализовывалось. Мы со своей стороны будем активно продвигать его в Министерстве спорта для участия в федеральной программе. Состоялся предварительный диалог, есть готовность помогать регионам, где есть уже спортивные школы с хорошей историей и результатами. Нужно, чтобы теперь занятия проходили на инфраструктуре XXI века, - отметил президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин

В здании спортивной школы №10 в этом году проходит ремонт. Приводят в порядок верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестничные марши и коридоры.

 

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#гребной спорт

Комментарии (6)

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Засрем весь город

20 минут назад
Равшан, грёбанная база)))
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Засрем весь город

21 минуту назад
А барыге Уваркиной все и везде надо, перед выборами и ртом и жопой, а после выборов как всегда в разруху ляжет
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123

22 минуты назад
А так то в результате реализации регионе есть настоящие проблемы! Их когда решат?????
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Равшан

24 минуты назад
Что такое гребаная база
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123

28 минут назад
Детей готовят на двух базах,а ремонтируют всё одну и туже. Что власти не знают,что у байдарочников база на другом берегу. Какая там обшарпанная база,а дети занимаются и тренеры работают добросовестно.Почему её не ремонтируют?
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Гость

сегодня, 18:16
А как же другие виды спорта, гребцам повезло. Лыжи, лыжероллеры - ......................
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