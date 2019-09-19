Спорт

8 минут назад

Липецкая яхтсменка начала борьбу на путевку на Олимпиаду, которую ... сама и принесла стране

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#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
Липецкая яхтсменка начала борьбу на путевку на Олимпиаду, которую ... сама и принесла стране

Екатерина Зюзина стала третьей в чемпионате России.

Липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина завершила сезон «бронзовой» медалью чемпионата России в олимпийских классах яхт.

В акватории Куйбышевского водохранилища близ Тольятти на старт в классе «Лазер-радиал» вышли 33 спортсменки, которые провели 11 гонок. Погода благоприятствовала проведению соревнований – ветер дул со скоростью 6-9 метров в секунду.

Екатерина выиграла три гонки, и в итоге заняла 3-е место. Победила Марина Кислухина, представляющая Москву и Приморский край, второе место заняла Валерия Лопатченко (Ростовская обл./Севастополь).

Нынешний сезон стал для Зюзиной особенным – на чемпионате мира в Японии она завоевала лицензию для выступления в Олимпийских Играх-2020 в Токио. Но лицензия не является именной, а дается стране – ближе к главным играм четырехлетия тренеры определят счастливчика, которому доверят представлять нашу страну.

- По сути мы втроем, призеры чемпионата России, и будем разыгрывать путевку на Игры, - считает Екатерина Зюзина, - Следующий старт – чемпионат мира в Австралии в феврале. Но отбор должен завершится уже в апреле. Скорее всего, будет две международные регаты.

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#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада

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