Общество

сегодня, 11:56

В спортивной школе №10 начался капитальный ремонт

7 638
#парусный спорт #гребля
2
В спортивной школе №10 начался капитальный ремонт

Работы по развитию и укреплению материально-технической базы школы планируют проводить в три этапа.

Как сообщили в городском департаменте по физической культуре и спорту, на первом – отремонтируют верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестничные марши и коридоры. На втором – устроят систему вентиляции в нижнем эллинге, проведут капитальный ремонт мастерской, сушилок и раздевалок. На третьем – разработают проектно-сметную документацию гребного бассейна, проведут ремонт кровли и устройство береговой линии.  На реализацию этих мероприятий выделено 10 млн. руб.

Спортивная школа олимпийского резерва №10, находящаяся на улице Левобережная, работает с 1985 года. В ней готовят спортсменов для академической гребле и парусного спорта.

7 638
#парусный спорт #гребля
2

Комментарии (7)

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а как же ужасающее состояние

6 минут назад
помещения , гdе базируется отdеление гребли на байdaрках и каноэ????? то ,что у разрушающегося Фрегата? или как сказала заваркина...убрать её совсем (((???
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Вася

8 минут назад
Володя, Никогда. Едерасты согут только снести "Спартак", а на его месте построят какую нибуть Пятёрочку. На большее у едерастов тямы нет.
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Физкультурник

40 минут назад
Очень мало денег, очень. Эта школа заслуживает гораздо большего. Наилучшая по результатам в области уже более 30 лет.
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Прохожий

сегодня, 12:24
Значит видео выкладывали про плачевное состояние школы у бывшего Фрегата, а ремонтируют школу на НЛМК, красавцы, чё!
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Володя

сегодня, 12:21
Когда достроят Спартак ,на 50 метров??? Ауууу!!!
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Гр....?

сегодня, 12:14
Простите,что?
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Директор школы

сегодня, 12:05
Чо так мало? А распил и откат ? Этож просто холакост какой то!
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