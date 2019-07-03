В спортивной школе №10 начался капитальный ремонт

Работы по развитию и укреплению материально-технической базы школы планируют проводить в три этапа.

Как сообщили в городском департаменте по физической культуре и спорту, на первом – отремонтируют верхний и нижний эллинги, подсобные помещения, лестничные марши и коридоры. На втором – устроят систему вентиляции в нижнем эллинге, проведут капитальный ремонт мастерской, сушилок и раздевалок. На третьем – разработают проектно-сметную документацию гребного бассейна, проведут ремонт кровли и устройство береговой линии. На реализацию этих мероприятий выделено 10 млн. руб.



Спортивная школа олимпийского резерва №10, находящаяся на улице Левобережная, работает с 1985 года. В ней готовят спортсменов для академической гребле и парусного спорта.



