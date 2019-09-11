Спорт

сегодня, 08:36

Липчанка завоевала олимпийскую лицензию, оказавшись на грани катастрофы после первой серии выстрелов

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#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова #олимпийская лицензия
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Липчанка завоевала олимпийскую лицензию, оказавшись на грани катастрофы после первой серии выстрелов

Подробности громкого успеха Дарьи Семьяновой на чемпионате Европы в Италии.

17-летняя липчанка Дарья Семьянова одержала блистательную победу в чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.

На счету юной спортсменки не просто «золотая» медаль в борьбе с 33-мя опытными и сильнейшими снайперами Старого Света в упражнении «трап», личный рекорд в финале, но и главное – добытая для страны олимпийская лицензия, дающая право выступить в Олимпиаде в Токио в 2020 году. Сегодня мы расскажем, как была добыта эта историческая «виктория».

Стрельбу липчанка начала не очень уверенно – настолько, что уже после первой серии выстрелов казалось, что Семьянова скоро зачехлит ружье. В первой серии из 25 выстрелов она умудрилась промахнуться семь раз (!), набрав всего 18 очков, что на фоне лучших соперниц с 24-мя очками выглядело очень тревожно. Но в дальнейшем Дарья проявила выдержку не по годам. В третьей серии она вообще стреляла без промаха – 25 точных выстрелов из 25. В четырех заключительных сериях ее результат – 24+25+23+23. В сумме это дало 113 очков – достаточно, чтобы оказаться в «шестерке» финалисток (проходной балл составил 111 баллов).

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Лидером по итогам квалификации стала хозяйка стенда Фиаметта Росси – 118 точных выстрелов. Но в финале, где стрельба ведется с чистого листа, Росси выбыла из борьбы второй, поразив 21 мишень. Следом прекратила борьбу еще одна представительница Апеннин опытная Сильвания Станко (111 очков в квалификации, 27 – в финале)

Вообще в финальной серии ровно половина – три участницы представляли Италию. Дольше всех сопротивлялась другая Росси – Джессика (113, 44), но хотя она и стреляла почти без промаха, Семьянова сумела превзойти ее на один точный выстрел. В финале Дарья поразила 45 цветных летающих тарелочек – так здорово она не стреляла еще никогда в жизни!

Третье место заняла Алессандра Перилли из Сан-Марино (111, 36).

Вклиниться в борьбу за медали могли и еще одна представительница клуба «Липецкий Металлург» Юлия Савельева, но ей не хватило всего двух точных выстрелов для выхода в финал – 109. Подвела четвертая серия, в которой Юлия отстреляла столь же неудачно, как и Семьянова на старте – 18 очков.

Успех Дарьи Семьяновой просто выдающийся. Не случайно первым ее поздравил президент Стрелкового Союза России и Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин.

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На данный момент у российских стендовиков две лицензии для участия в Олимпийских-Играх-2020. Еще одну принес нашей стране олимпийский чемпион-2004 москвич Алексей Алипов в мужском «трапе». Лицензии в стрелковом спорте не являются именными – в будущем году перед Играми тренеры распределят их между ведущими спортсменами. Но если кометой ворвавшаяся в элиту Семьянова продолжит стрелять на таком же уровни, то не останется сомнений, кому отдадут право представлять нашу страну в Токио-2020.

Фото esc-shooting.org и из архива участников соревнований.


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#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова #олимпийская лицензия
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Пусть

5 минут назад
плачут неудачники, а мы поздравляем Дашу, ее тренера Елену Дудник и спортклуб "Липецкий металлург"!
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