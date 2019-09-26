Происшествия

22 минуты назад

Роман Кришталь: «Я пригнулся и не меня задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»

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#Авария #ДТП #стрнельба #Роман Кришталь
Роман Кришталь: «Я пригнулся и не меня задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»

Сегодня утром на площади Франценюка в Липецке лоб в лоб столкнулись мотоцикл "Кавасаки" и автомобиль "Рено Дастер". Как утверждает липецкий автоюрист Роман Кришталь, водитель мотоцикла и его пассажир попали в аварии после того, как обстреляли его машину. Роман Кришталь бросился в погоню за мотоциклистами, которая и закончилась аварией.

- Я ехал со стороны Грязей в Липецк, у поворота в поселок Силикатный мой автомобиль догнал мотоцикл, сравнялся со мной и по мне начали стрелять, - рассказал Роман Кришталь GOROD48. - Я пригнулся и меня не задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь. На площади Франценюка они вылетели на встречную полосу и врезались в автомобиль.

Одного из нападавших Роман Криштал знает - тот был клиентом его компании.

По данным GOROD48, напротив остановки площадь Франценюка мотоцикл "Кавасаки" задел металлическое ограждение дороги, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Рено Дастер". В столкновении пострадали мотоциклист и его пассажир. Обоих сейчас осматривают врачи "скорой помощи".

В автомобиле Романа Кришталя три отметины от пуль: две на боковом стекле со стороны водителя и одна - на капоте. Судя по ним, стрельба по машине велась из травматического пистолета.

Место ДТП оцеплено полицейскими. На площади Франценюка сейчас находятся сотрудники сразу нескольких подразделений полиции. 

- Мотоциклисты госпитализированы с травмами разной степени тяжести. После согласия врачей с ними начнутся следственные действия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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#Авария #ДТП #стрнельба #Роман Кришталь

Комментарии (1)

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иван

44 секунды назад
когда тебя застрелят постпновщик
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