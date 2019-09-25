Рыбалка на окраине Липецка обошлась мужчине в 15 000 рублей

Липчанин решил порыбачить на выезде из поселка Тракторостроителей.

Мировой судья СУ №25 Октябрьского района наложил штраф в 6 000 рублей на браконьера за ловлю рыбы сетями на территории заказника.



Липчанин рыбачил днем 28 февраля на реке Воронеж в районе улицы Краснозаводской. эта часть реки входит в границы государственного природного зоологического заказника «Липецкий». С помощью трех сетей браконьер выловил язя, щуку, карася, красноперку и шесть плотвичек. Всего 20 рыб. С уловом его на месте преступления задержали полицейские.



Действия мужчины квалифицированы как незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий, на особо охраняемой природной территории. До рассмотрения дела в суде рыбак возместил нанесенный государству ущерб, который оценили в 9 100 рублей.



