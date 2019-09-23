22-летний водитель водитель «Приоры» погиб в столкновении на трассе Липецк-Грязи

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек, три человека погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 сентября в Липецке на улице Краснозаводской 18-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 50-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В тот же день в Липецке на трассе Липецк – Грязи произошло столкновение «Лады-Приоры» под управлением 22-летнего водителя и «Лады-Калины» с 29-летним мужчиной за рулем. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. В ДТП получили травмы водитель и пассажир «Калины», водитель «Приоры» погиб на месте.

В Измалковском районе на трассе Афанасьево – Измалково 15-летний водитель мопеда не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и упал. Подростка с травмами госпитализировали.

21 сентября в поселке Добринка на улице Ленинской произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2105» под управлением 82-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» с 55-летним водителем за рулем. Предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда перекрестка. В автоаварии получили травмы водитель «пятерки» и 43-летняя пассажирка второго автомобиля.

22 сентября в Данкове на улице Мира 35-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2110», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 85-летнюю женщину, которая получила травмы.

В тот же день в Липецке в половине восьмого вечера на улице Студеновской 22-летний водитель «Шкоды» на регулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области было выявлено 2394 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2095 случаев превышения скорости.