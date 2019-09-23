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сегодня, 10:58

22-летний водитель водитель «Приоры» погиб в столкновении на трассе Липецк-Грязи

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#авария #ГИБДД
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22-летний водитель водитель «Приоры» погиб в столкновении на трассе Липецк-Грязи

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек, три человека погибли.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 сентября в Липецке на улице Краснозаводской 18-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 50-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В тот же день в Липецке на трассе Липецк – Грязи произошло столкновение «Лады-Приоры» под управлением 22-летнего водителя и «Лады-Калины» с 29-летним мужчиной за рулем. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. В ДТП получили травмы водитель и пассажир «Калины», водитель «Приоры» погиб на месте.

В Измалковском районе на трассе Афанасьево – Измалково 15-летний водитель мопеда не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и упал. Подростка с травмами госпитализировали.

21 сентября в поселке Добринка на улице Ленинской произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2105» под управлением 82-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» с 55-летним водителем за рулем. Предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда перекрестка. В автоаварии получили травмы водитель «пятерки» и 43-летняя пассажирка второго автомобиля.

22 сентября в Данкове на улице Мира 35-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2110», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 85-летнюю женщину, которая получила травмы.

В тот же день в Липецке в половине восьмого вечера на улице Студеновской 22-летний водитель «Шкоды» на регулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции  на дорогах Липецкой области было выявлено 2394 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2095 случаев превышения скорости.


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#авария #ГИБДД
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Комментарии (5)

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мужик

11 минут назад
Сергей 13, ну они ж пишут про 3-х погибших,а по факту написали только про 1-го.
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Сергей 13

27 минут назад
мужик, а чтобы отчётность не портить,за всех писать,-бумаги не хватит.И вопросы возникнут,почему трасса не освещена была?Там со светом в хорошую погоду нифига пешеходов не видно,лампы ДРЛ дорого,наверное...
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Вазы

39 минут назад
Убивают своих кредиторов
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мужик

58 минут назад
А что про сбитого вчера на матырском товарища не написали?
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Пушечное мясо

сегодня, 11:11
Рождённое при путене поколение создано, чтобы жрать, размножаться, кидать пустые понты, не забывая платить во все фонды, не дожить до пенсии, загибнув на ровном месте, не оставив после себя ничего для будущих поколений
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