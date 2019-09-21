Прервать кошмарную серию «Ельцу» помог Ржевский

Серия прервалась, мука на поле осталась.

Находящийся в кризисе после трех поражений кряду с общим счетом – 0-11 (!) футбольный «Елец» сегодня нашел в себе силы для минимальной победы. На своем домашнем стадионе «Труд» ельчане дожали дублеров курского «Авангарда» - 1:0.

Победный мяч на 70-й минуте после навеса с фланга ударом головой забил Денис Ржевский.

Матч прошел практически без зрителей, потому что желающий смотреть на «Елец» в последние несколько сезонов почти не осталось. В протокол была записана цифра в 300 болельщиков, что является каплей в море для стадиона, вмещающего 8 800 человек.

Победа принесла «Ельцу» лишь локальный успех: команда несменяемого с 2010 года тренера Юрия Адоньева взгромоздилась на 7-ю строчку в турнирной таблице первенства СФФ «Центр», потеснив оттуда как раз «молодежку» «Авангарда».

Следующий матч по календарю у ельчан 25 сентября дома с «Тамбовом-М-2» (вторым составом дубля тамбовчан, так как первый выступает в молодежном первенстве РФПЛ). Правда по итогам сезона «Елец» вряд ли поднимется выше 7-го места – слишком велик отрыв от других команд. На данным момент он составляет 9 очков.

Выступающий в первенстве СФФ «Центр» дубль «Металлурга» свой матч проведет завтра, 22 сентября с «Атомом» из Нововоронежа, причем матч состоится на Центральном стадионе Липецка в 14.00. Вход свободный.

ФК «Елец» - «Авангард-М» (Курск) - 1:0 (0:0)

Гол: Ржевский, 70.

ФК "Елец": 1. Баженов (к). 3. Неделин. 4. Хмелевской. 14. Кривоносов. 7. Чечурин. 19. А.А.Ролдугин (20. Элларян, 57). 18. Ржевский. 8. Курышев. 17. Бацевичус (22. Лошкарёв, 82). 15. Окорочков. 9. Ал-р Молодцов.

"Авангард-М": 16. Скоробогатько. 10. А.Медведев (к). 22. А.Сухарев. 4. А.Беляев. 77. Марущенко. 18. Ободников. 6. А.Матвеев. 87. Холявский. 9. Паршков (97. Гершун, 76). 11. Шатаев (71. Маханьков, 76). 17. И.Поздняков (40. Д.Орлов, 30; 5. Бабаев, 59; 93. К.Куприянов, 76).

Предупреждения: Чечурин, 31. Марущенко, 56. Скоробогатько, 90+. Судьи А.Чуканов, В.Копаев, А.Клюев (все - Воронеж). Инспектор С.Сухомлинов (Липецк).

21 сентября. Елец. Стадион «Труд». 300 зрителей.