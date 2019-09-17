За «Елец» уже не хотят выступать и футболисты?

Команда из древнего города продолжает переписывать собственные антирекорды.

Футбольный «Елец» продолжает переписывать антирекорды клуба. В очередном матче первенства СФФ «Центр» в Лисках (Воронежская область) ельчане уступили местному «Локомотиву» - 0:3.

Таким образом, подопечные бессменно возглавляющего елецкий клуб с 2010 года (причем, одновременно и на должности директора, и главного тренера) Юрия Адоньева проиграли три последних матча с общим счетом – 0:11!

Неделю назад эти же команды в перенесенном матче встречались между собой в Ельце, и тогда железнодорожники унизили хозяев разгромом на их же поле – 5:0. Поэтому матч в Лисках немногочисленные оставшиеся в древнем городе поклонники футбола ждали с особой тревогой. Но «Локо» провел встречу по принципу «Лежачего не бьют», но даже играя вполсилы, сумел отличиться трижды. Дубль на счету Дмитрия Котова, один мяч забил когда-то выступавший в липецком «Металлурге» Дмитрий Авраменко.

В прошлый раз мы уже писали о том, что такой футбол в Ельце никому не нужен, в первую очередь - болельщикам. На домашние матчи ельчан на стадион «Труд» приходит уже всего по 100 человек, в основном это родственники и друзья игроков.

Но после игры в Лисках закрадывается сомнение и в том, что сами футболисты хотят играть в команде Адоньева. В прошлом матче, видя, что идущий на 3-м месте «Локомотив», в нынешнем состоянии ельчане никак одолеть не могут, сразу четыре игрока основного состава, словно по заказу, получили 4-е желтые карточки, автоматически означавшие пропуск следующего матча – лучший бомбардир Александр Молодцов, главный конструктор атак Александр Ролдугин, а также Вадим Кривоносов и Сергей Хмелевской. В итоге в прошедшем матче игрокам выпал незапланированный выходной вместо поездки в Лиски, где все равно «ловить было нечего».

Елец сполз уже на 8-е место среди 14 команд турнира и имеет все шансы занять худшее место в своей новейшей истории выступлений в третьем дивизионе. Более того, по количеству забитых мячей ельчан уже обошли даже дублеры липецкого «Металлурга», которые еще только учатся играть в футбол. У «Ельца» забито 23 гола, у липецкой молодежки – 24.

«Локомотив» (Лиски) – ФК «Елец» - 3:0 (2:0)

Голы: Д.Котов, 22 (1:0). Д.Котов, 30 (2:0 с пен.). Авраменко, 66 (3:0).

«Локомотив»: 1. А.Ковалёв. 19. Ден.Дмитриев (к) (3. С.О.Васильев, 72). 6. Чигляев. 17. Стручков. 9. Фатеев (5. Волосков, 80). 25. Трифонов (22. Нагорный, 58). 14. С.Гаврилов. 12. Бурдыкин (13. А.Дегтярёв, 75). 11. Гарманов. 8. Авраменко (7. Андрейченко, 76). 10. Д.Котов (21. Зоткин, 85).

ФК «Елец»: 16. Одиноков. 27. Карпухин. 3. Неделин. 7. Чечурин. 19. Элларян (32. С.Немченко, 71). 18. Ржевский. 21. Головкин (22. Лошкарёв, 77). 15. Окорочков (к). 8. Курышев. 17. Бацевичус. 11. Платоненко (10. В.Сотников, 82).

Предупреждения: Элларян, 29. Нагорный, 68. Карпухин, 69. Головкин, 72. Гарманов, 82. А.Дегтярёв, 88. Лошкарёв, 89.

Судьи В.Москалёв (Воронеж), Д.Даниленко (Волгоград), Р.Шайдулин (Волжский). Инспектор А.Пешков (Воронеж).

14 сентября. Лиски. Стадион Локомотив. 300 зрителей.