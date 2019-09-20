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41 минуту назад

Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве

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#мусульмане
В Москве в настоящее время проживают от трех до четырех миллионов мусульман. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. 

«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тысяч  мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам», — отметил он, указав, что такой рост во многом обеспечен миграцией из Центральной и Средней Азии. 

Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тысяч верующих, то сейчас это 130 тысяч только в Соборной мечети.  

В этой связи он напомнил о нехватке мечетей в Москве и рассказал о проблемах со строительством новых культовых сооружений для мусульман как в столице, так и в стране в целом. 
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#мусульмане

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