Москвичу не удалось ограбить магазин в Липецке

Злоумышленника раскрыли бдительные сотрудники.

Советский районный суд Липецка наказал жителя Москвы 320 часами исправительных работ. Москвич был уличен в Липецке в попытке грабежа.



Покушение на грабеж было совершено в магазине «Остин» в ТРЦ «Малибу» вечером 9 мая. Москвич выбрал две мужские футболки на 330 рублей и хотел незаметно вынести их из магазина. Злоумышленника заметили сотрудники «Остина» и попросили мужчину оплатить товар. Москвич хотел сбежать с одеждой с места с преступления, но его задержали и арестовали.



В суде мужчина признался в покушении на грабеж. После оглашения приговора москвича освободили из-под стражи.