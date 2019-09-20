Происшествия

сегодня, 15:54

Москвичу не удалось ограбить магазин в Липецке

6 967
#покушение на грабеж #магазин
Москвичу не удалось ограбить магазин в Липецке

Злоумышленника раскрыли бдительные сотрудники.

Советский районный суд Липецка наказал жителя Москвы 320 часами исправительных работ. Москвич был уличен в Липецке в попытке грабежа.

Покушение на грабеж было совершено в магазине «Остин» в ТРЦ «Малибу» вечером 9 мая. Москвич выбрал две мужские футболки на 330 рублей и хотел незаметно вынести их из магазина. Злоумышленника заметили сотрудники «Остина» и попросили мужчину оплатить товар. Москвич хотел сбежать с одеждой с места с преступления, но его задержали и арестовали.

В суде мужчина признался в покушении на грабеж. После оглашения приговора москвича освободили из-под стражи.
6 967
#покушение на грабеж #магазин

Комментарии (6)

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Викторм

17 минут назад
Не болтайте чепухи. Пока он тихонько тащил, была кража (тайное хищение), а когда, остановленный начал убегать с товаром, хищение стало открытым, т.е. грабежом...
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СССР

17 минут назад
Это кража. А захват советской власти это грабёж.
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Клиника Федоровых

19 минут назад
Вот * а
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Я

58 минут назад
Это кража, а не грабеж.
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Сергей 13

сегодня, 16:06
Это кража,или грабеж))?Вы хоть элементарные вещи знаете,или пишите,шо Вам расскажут?
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Добрый

сегодня, 16:03
Ограбление века ёпт...
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