В России

51 минуту назад

Талоны «Просто спросить» ввели в поликлиниках

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#медицина #электронная регистратура

Новшество опробуют в Калининграде.

В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

Как сообщает местное издание «Клопс», за две недели указанной опцией воспользовались 500 человек. Среди часто задаваемых вопросов — как получить направление в областную больницу, как попасть на приём к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач, и другие.



В группе «Типичный Калининград» во «ВКонтакте» пользователи опубликовали фотографию талона с пометкой «просто спросить», отметив при этом, что «наконец-то сбылась мечта миллионов».
151
#медицина #электронная регистратура

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