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51 минуту назад
Талоны «Просто спросить» ввели в поликлиниках
Новшество опробуют в Калининграде.
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
Как сообщает местное издание «Клопс», за две недели указанной опцией воспользовались 500 человек. Среди часто задаваемых вопросов — как получить направление в областную больницу, как попасть на приём к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач, и другие.
В группе «Типичный Калининград» во «ВКонтакте» пользователи опубликовали фотографию талона с пометкой «просто спросить», отметив при этом, что «наконец-то сбылась мечта миллионов».
Как сообщает местное издание «Клопс», за две недели указанной опцией воспользовались 500 человек. Среди часто задаваемых вопросов — как получить направление в областную больницу, как попасть на приём к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач, и другие.
В группе «Типичный Калининград» во «ВКонтакте» пользователи опубликовали фотографию талона с пометкой «просто спросить», отметив при этом, что «наконец-то сбылась мечта миллионов».