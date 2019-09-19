На выезде из Липецка грузовик насмерть сбил женщину

Личность погибшей выясняется.

Сегодня утром на трассе Липецк-Елец под колеса строительного песковоза на нерегулируемом пешеходном переходе попала женщина. Авария произошла на выезде из Липецка неподалеку от садоводческого товарищества.



- Погибшей около 60 лет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Ее личность выясняется. На месте аварии для установления всех обстоятельств ДТП работает следственно-оперативная группа.





