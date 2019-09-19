Происшествия

23 минуты назад

На выезде из Липецка грузовик насмерть сбил женщину

4 724
#Авария #ДТП
На выезде из Липецка грузовик насмерть сбил женщину

Личность погибшей выясняется.

Сегодня утром на трассе Липецк-Елец под колеса строительного песковоза на нерегулируемом пешеходном переходе попала женщина. Авария произошла на выезде из Липецка неподалеку от садоводческого товарищества.

- Погибшей около 60 лет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Ее личность выясняется. На месте аварии для установления всех обстоятельств ДТП работает следственно-оперативная группа.


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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Почему

2 минуты назад
только пешеход должен смотреть ,а водитель что в это время делает ?
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Гость

4 минуты назад
Он даже не пытался затормозить и повернуть руль в сторону. Видел своими глазами все это. И регистратор тоже заснял этот момент.
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для автоледи

6 минут назад
представь своих родителей, представь свою маму которую вот так бы сбила машина, представь что тебе позвонили из ГИБДД и сообщили о трагедии... и после этого прочитай свой комментарий и немного подумай .... хотя если такое пишешь, то думать тебе нечем ...
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автоледи

11 минут назад
Смотреть надо куда идешь,огромную машину не заметила.
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