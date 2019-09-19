Гараж вместе с автомобилем сгорели в Ельце

Пожарные сумели остановить распространение огня на соседние с гаражом строения.

18 сентября около восьми вечера в Ельце на улице Томской,16 загорелся гараж.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к месту пожара выехали два отделения пожарных, ко времени их прибытия гараж и находившийся в нем автомобиль "Ауди А6" горели открытым пламенем. Возникла угроза распространения огня на соседние с гаражом здания. Пожарные одновременно тушили огонь и противодействовали его распространению.Пожар уничтожил сгораемые конструкции гаража на площади 48 м. кв. полностью выгорел и автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.