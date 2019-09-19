Происшествия

21 минуту назад

Гараж вместе с автомобилем сгорели в Ельце

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#пожар
Гараж вместе с автомобилем сгорели в Ельце

Пожарные сумели остановить распространение огня на соседние с гаражом строения.

18 сентября около восьми вечера в Ельце на улице Томской,16 загорелся гараж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к месту пожара выехали два отделения пожарных, ко времени их прибытия гараж и находившийся в нем автомобиль "Ауди А6" горели открытым пламенем. Возникла угроза распространения огня на соседние с гаражом здания. Пожарные одновременно тушили огонь и противодействовали его распространению.

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Пожар уничтожил сгораемые конструкции гаража на площади 48 м. кв. полностью выгорел и автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар

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