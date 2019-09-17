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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: отставки, отток молодежи и труп в лесу
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 17 сентября.
Читатели сегодня активно комментировали сообщение о том, что мэра Данкова отправили в отставку. Так депутаты горсовета Данкова отреагировали на представление губернатора, выявившего в деятельности Алексея Левина конфликт интересов. Тем временем свой пост покинул начальник управления культуры и туризма Вадим Волков. Чиновник объяснил свой уход семейными обстоятельствами.
Сегодня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в лесном массиве за так называемой "грязинской" остановкой нашли тело убитого мужчины. Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На убитом - множество тюремных наколок.
Наступила пора подготовки к холодам. В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая организация уличила в профанации не только управляющие компании, но и администрации Липецка и области.
Исследователи пришли к выводу, что Липецк - один из городов, которые мечтает покинуть молодежь. Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.
Сегодня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в лесном массиве за так называемой "грязинской" остановкой нашли тело убитого мужчины. Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На убитом - множество тюремных наколок.
Наступила пора подготовки к холодам. В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая организация уличила в профанации не только управляющие компании, но и администрации Липецка и области.
Исследователи пришли к выводу, что Липецк - один из городов, которые мечтает покинуть молодежь. Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.
АйболитычУ !!!
Айболитыч
Пудель и колхозница
Почему нельзя совокупиться на Красной площад
Точно !,
модераторам
Путин!
Ничего что отток !