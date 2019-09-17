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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: отставки, отток молодежи и труп в лесу

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#вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: отставки, отток молодежи и труп в лесу

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 17 сентября.

Читатели сегодня активно комментировали сообщение о том, что мэра Данкова отправили в отставку. Так депутаты горсовета Данкова отреагировали на представление губернатора, выявившего в деятельности Алексея Левина конфликт интересов. Тем временем свой пост покинул начальник управления культуры и туризма Вадим Волков. Чиновник объяснил свой уход семейными обстоятельствами.

Сегодня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в лесном массиве за так называемой "грязинской" остановкой нашли тело убитого мужчины. Личность погибшего пока не установлена - документов при нем не было. На убитом - множество тюремных наколок.

Наступила пора подготовки к холодам. В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая организация уличила в профанации не только управляющие компании, но и администрации Липецка и области.

Исследователи пришли к выводу, что Липецк - один из городов, которые мечтает покинуть молодежь. Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.

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#вечЁрка
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Комментарии (8)

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АйболитычУ !!!

7 минут назад
Кого Он назвал идиотами ?Дай ОТВЕТ !
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Айболитыч

22 минуты назад
посмотрите видео, где врач профессор говорит правду о свином гриппе, онкологии и многом другом - https://www.youtube.com/watch?v=ZHIofaVyRZ8
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Пудель и колхозница

37 минут назад
А в деятельности липецкого "мэра" он конфликта интересов не увидел?
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Почему нельзя совокупиться на Красной площад

44 минуты назад
Советами З. А. Е. Б. У. Т !.
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Точно !,

46 минут назад
модераторам, Особенно тупорылых советников удалять в первую очередь !.
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модераторам

55 минут назад
Мат и комменты идиотов надо удалять!
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Путин!

сегодня, 20:41
ВОР , Лицемер , Барыга , П. И. Д. О. Р. А. С !.
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Ничего что отток !

сегодня, 20:30
Зато чурок приток !, Политика путалы живёт и побеждает ,чурки заселять Россию .
ответить

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