Сегодня в Липецке: джазовый оркестр всё, липчане по природе – одиночки?

Всё самое главное про наступивший день.

Днём будет не жарко от +23 до +25 градусов, но главное – без существенных осадков.















- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.















- Воронежское ш., 6.















- ул. Васильковая;





С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.









Если соберетесь в Дом музыки, то заодно не пропустите открывшуюся в его стенах сегодня выставку «Север глазами липчанки» (6+).













Фото vk.com/lip_dom_muzik

В здании театра танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6. Бывший ККЗ «Октябрь») сегодня ждут липчан в 18:00 на спектакль «ПугачёвЪ» (12+).













Фото vk.com/russian_cossack



К слову, завтра у «солнца русской поэзии» день рождения, со дня рождения А. Пушкина исполняется 226 лет. По этому случаю уже сегодня в Липецке пройдут творческие мероприятия. В 10:00 в библиотеке на Тракторном )ул. Ильича, 16) состоится литературная игра на знание творчества классика «Здесь был Пушкин» (6+).









День эколога будут праздновать под открытым небом в Быхановом саду (12+).









66% липчан заявили в опросе SuperJob, что спокойно относятся к перспективе остаться в жизни наедине с собой. Для 30% одиночество не представляет никакой проблемы, а 36% скорее не испытывают из-за него тревоги.















34% признаются, что не хотели бы остаться одни, а сильный страх перед одиночеством испытывают 12%. Их тревоги: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».





Кинопремьеры



В четверг репертуары кинотеатров по традиции обновляются. Сегодня на экраны выходят новые фильмы:

Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале «Сандэнс».



В жизни Чака происходит странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира?





В ролях: Том Хаддлстон, Карен Гиллан, Джейкоб Трембле.









«Самозванцы». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Мария Рейзен (16+).



Московская тележурналистка погружается в наследие покойного кинорежиссера, который в одиночестве у себя на даче работал над экранизацией «Бориса Годунова». Погружаясь в атмосферу его последнего фильма, Лиза все глубже втягивается в параллельный мир — между пушкинской трагедией и тревожной реальностью вокруг.





Дорогие липчане! Работать летом особенно трудно: кого-то подбадривают мысли о скором отпуске, кто-то мечтает о пляже и шашлыках. Но никто не перестаёт интересоваться новостями, тем более что событий меньше не становится. Следить за происходящим в нашем регионе просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Зегеля, 1, 2;- ул. К. Маркса, 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2;- ул. Кузнечная, 1, 2, 4а, 6, 8;- ул. Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11/2, 11а, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 25;- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;- пл. Петра Великого, 3;- пл. Революции 9, 10;- пл. Соборная, 3, 4;В частном секторе останутся без удобств жители улиц 70 лет Октября, Российской, Саратовской, Солнечной, переулков Доброго и Тополиного.С 8:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Медицинская, д. 1- ул. Минская, 49;- ул. О. Городовикова;- ул. Рябиновая, 66, 68а,70;- Ударников, 97, 104а;- р-н Сырский РудникС 9:00 до 17:00 «великая сушь» придёт в дома:- ул. Земляничная, 21, 29;- ул. Московская, 6, 6в;- ул. Надежды, 1-14.Липецкий джазовый оркестр закрывает сезон. Заключительное представление состоится в 19:00 в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).Произведения сыграют вокалистки Наталья Волкова, Ульяна Уладова, подпоёт и сыграет на электрогитаре Дмитрий ДаниловЭто выставка фотографий, которые сделала наша землячка Екатерина Ламонова. Представлены более 30 её снимков суровых северных пейзажей. Посещение доступно с 10:00 до 18:00, выставка будет работать до 30 июня, вход свободный.Яркое и красочной представление по мотивам пушкинской «Капитанской дочки».В библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 11:00 начнётся литературный альманах «Я лиру посвятил народу своему»А ещё в одном месте решили обсудить «Сказку о попе и о работнике его Балде». Для этого в 11:00 лучше всего подошла военно-историческая библиотекаС 10:00 здесь состоится красочная и насыщенная творческая и музыкальная программа.Женщины чаще мужчин боятся одиночества. Хуже готова жить без близких молодёжь до 35 лет: 36% заявили, что не хотят быть одни, среди тех, кто старше 35 лет таких 28 %. Зарабатывающие меньше 50 тысяч рублей в месяц больше боятся вынужденного отшельничества чем, те, у кого доход свыше 100 тысяч – 35% против 26%.США, 2024. Фэнтези, драма. Режиссёр Майк ФленеганРоссия, 2025. Комедия. Режиссёр Ева СичинскаяДеревенские дети противостоят алчному бизнесмену. Комедия о спасении летних каникул.: Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко.Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Анна Михалкова, Линда Лапиньш.