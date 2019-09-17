Липецк - один из городов, которые молодежь мечтает покинуть

Город в первой десятке антирейтинга

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и составил рейтинг городов, из которых молодежь хочет уехать. Респондентам до 30 лет из разных городов России численностью населения от 200 тысяч человек задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».



38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).



Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.







