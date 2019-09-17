Общество

38 минут назад

Липецк - один из городов, которые молодежь мечтает покинуть

9 627
#уровень жизни
1
Липецк - один из городов, которые молодежь мечтает покинуть

Город в первой десятке антирейтинга

Финансовый  университет при правительстве РФ провел исследование и составил рейтинг городов, из которых молодежь хочет уехать. Респондентам до 30 лет из разных городов России численностью населения от 200 тысяч человек задавался вопрос:  «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».

38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).

Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города -  невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.

 

9 627
#уровень жизни
1

Комментарии (9)

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ндаа

1 минуту назад
Липецк живет как большая деревня. Можно было и опросы не проводить, все и так понятно.
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Алекс

4 минуты назад
тигрица багира, согласен, но и люди должны объединяться и создавать среду в которой хотелось бы жить. Я с товарищем недавно открыл клуб настольного тенниса "Лимба". Очень слабо развит нт в Липецке. Надо исправлять ситуацию.
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it's me!

6 минут назад
Заберите и меня собой! Я тоже не хочу жить в Липецке!
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Чего не задали вопрос

8 минут назад
Куда покинуть то? Только не надо про Москву. Там жильё эти покинуши в жизни не купят, так и будут бомжевать по съёмным комнатам
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тигрица багира

21 минуту назад
Всё правильно. Молодёжной политики в области культуры не ведётся вообще. Не проводятся фестивали молодёжных музыкальных групп, нет молодёжных площадок на праздниках и фестивалях ни в городе, ни в области. Реальной работы для молодёжи также нет. Такое впечатление, что из детей, рождающихся в городе, население плавно перекачивает в пенсионеры. Молодёжи действительно нечего у нас делать, как и некуда пойти в свободное время.
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Вася

22 минуты назад
Всю жизнь жалею что молодым не уехал из этой жемчужины
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Справедливый

24 минуты назад
Горд стал, почему стал ? Он был таким всегда .
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Горд стал

31 минуту назад
Отстойным
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Молодым свойственно

33 минуты назад
Покидать родные пенаты. А старым стремится туда где пупок зарыт))) это всегда так)
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