Общество
38 минут назад
Липецк - один из городов, которые молодежь мечтает покинуть
9 627
Город в первой десятке антирейтинга
Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и составил рейтинг городов, из которых молодежь хочет уехать. Респондентам до 30 лет из разных городов России численностью населения от 200 тысяч человек задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».
38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).
Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.
38% процентов липчан ответили на вопрос положительно. Перспективу покинуть город они определили на ближайшие 7 лет. Больше молодежи желающей покинуть свой город только в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Кемерово и Магнитогорске (39%).
Причины, по которым молодежь стремится уехать из родного города - невозможность самореализации, отсутствие перспектив, низкий уровень жизни, образования и медицинского обслуживания.
9 627
ндаа
Алекс
it's me!
Чего не задали вопрос
тигрица багира
Вася
Справедливый
Горд стал
Молодым свойственно