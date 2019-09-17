Происшествия

35 минут назад

В Липецкой области за сутки сгорели две машины

8 754
#пожар
В Липецкой области за сутки сгорели две машины

Один автомобиль горел в Грязях, второй - в Липецке.

Вчера около пяти часов вечера в Грязях на улице Комарова возле частного дома горел автомобиль «Шевроле Лачетти». От огня пострадал капот и моторный отсек машины.

Еще один автомобиль горел сегодня в Липецке на улице Папина у дома №23. Огонь уничтожил моторный отсек и отделку салона «Фольксвагена Поло». При этом видно, что машина стоит во дворе на газоне уже давно: у «Фольксвагена» спущены колеса, краска покрыта въевшейся пылью. 

В обоих случаях причина пожара устанавливается.


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#пожар

Комментарии (8)

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пироманы порядок наведут

3 минуты назад
каждый бомжара с газона должен знать что и его час близок
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том

5 минут назад
наверное брошенные - правильно что подожгли
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пора быдлу по репе настучать

8 минут назад
народ в полицию на пироманов не стучит , только на автобыдло.
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меры общественного воздействия

9 минут назад
ликвидация автобомжей с газонов всенародное дело.
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Ник

10 минут назад
МЕСТО ОСВОБОЖДАЛИ?
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Иногавнохлам

10 минут назад
Двумя кусками бомжацкого ИНОгавна меньше!
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вальяжный автогаражевладелец

10 минут назад
только позавчера поставил прогул пироманам и внушение не прошло даром.
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Не понял

15 минут назад
Какая разница, сколько времени стоит транспорт и в каком он визуальном состоянии, если он на номерах???
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