В Липецкой области за сутки сгорели две машины

Один автомобиль горел в Грязях, второй - в Липецке.

Вчера около пяти часов вечера в Грязях на улице Комарова возле частного дома горел автомобиль «Шевроле Лачетти». От огня пострадал капот и моторный отсек машины.

Еще один автомобиль горел сегодня в Липецке на улице Папина у дома №23. Огонь уничтожил моторный отсек и отделку салона «Фольксвагена Поло». При этом видно, что машина стоит во дворе на газоне уже давно: у «Фольксвагена» спущены колеса, краска покрыта въевшейся пылью.

В обоих случаях причина пожара устанавливается.



