Происшествия

17 минут назад

В Липецке столкнулись три автомобиля

4 426
#дтп
В Липецке столкнулись три автомобиля

Тройное столкновение произошло у перекрёстка Титова и Гагарина. 

"ВАЗ-2106" ехал в среднем ряду в строну КТЗ. Вдруг водитель решил развернуться, при этом ударил "Ниссан", который параллельно ехал в левом ряду. Иномарку выбросило на встречку, где в неё врезался "ВАЗ-2114".

От удара "Ниссан" выбросило на обочину, на велодорожки. "ВАЗ-2114" развернуло на 180 градусов.

В аварии никто не пострадал.
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#дтп

Комментарии (4)

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1111

3 минуты назад
Да и не четырка на фото, а 15
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Ark U1

3 минуты назад
Как никто не пострадал?! А тачки, что не в счёт, что ли?..
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добрый

7 минут назад
шмыг, жаль мозгов водителя лады, который нагло нарушил правила, тоже не видно, наверно их просто нет......
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шмыг

8 минут назад
ВАЗ-2106 нет ни на одном фото.
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