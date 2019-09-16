В Липецке столкнулись три автомобиля

Тройное столкновение произошло у перекрёстка Титова и Гагарина.

"ВАЗ-2106" ехал в среднем ряду в строну КТЗ. Вдруг водитель решил развернуться, при этом ударил "Ниссан", который параллельно ехал в левом ряду. Иномарку выбросило на встречку, где в неё врезался "ВАЗ-2114".



От удара "Ниссан" выбросило на обочину, на велодорожки. "ВАЗ-2114" развернуло на 180 градусов.



В аварии никто не пострадал.