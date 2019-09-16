Общество

24 минуты назад

Извращенцам тут не место: на дорожке из «Елецкого» в Липецк станет светлее

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#Елецкий #пешеходная дорожка
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Извращенцам тут не место: на дорожке из «Елецкого» в Липецк станет светлее

Пешеходную тропу будут освещать фонари.

В сентябре в микрорайоне «Елецкий» начнутся работы по строительству сетей освещения на дороге, соединяющей окраину с ТРЦ «Ривьера», сообщил на своей странице «Вконтакте» руководитель УК «Университетская» и «Елецкая» Юрий Костин. Плановый срок окончания работ установлен конец октября 2019 года.

Напомним, из-за неоднократных просьб жителей «Елецкого» прошлой осенью МБУ «Управление благоустройства Липецка» начало строительство пешеходной тропы, по логу соединяющей этот микрорайона с торговым центром «Ривьера» и 19-м микрорайоном. Пешеходную тропу заасфальтировали. В прошлом году хотели установить и линии освещения, но до этого дело не дошло. Тем временем от гуляющих по тропе горожан начали приходить жалобы на извращенцев, которые своей наготой пугают женщин. Эксгибиционисты пользовались тем, что тропинка плохо освещена.
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#Елецкий #пешеходная дорожка
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Комментарии (4)

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Житель

9 минут назад
Для начала пусть сделают нормальную дорогу, а не то что ей является сейчас. За год от дороги остались только камушки
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Путин !

10 минут назад
Ты понял, тебе здесь не место !, Старый извращенец Кабаев !.
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Извращенец

16 минут назад
Мои права нарушены!
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Житель

20 минут назад
Второй год пишете про эту тропинку, а когда же станет светлей?
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