В Липецке погиб 20-летний байкер

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 2813 нарушений правил дорожного движения

13 сентября в Липецке вечером в начале шестого на трассе Орел – Тамбов 37-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с автомобилем «Хендай» с 39-летним мужчиной за рулем, который, в свою очередь, допустил наезд на БМВ. В результате два пассажира второй иномарки, в том числе 13-летний подросток, получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.



В тот же день в Ельце в восемь часов утра на трассе «Дон» «Дэу-Матиз» с 23-летней девушкой за рулем столкнулся с «Шевроле» под управлением 19-летнего водителя. От удара «Дэу» отбросило на дорожное ограждение, и машина перевернулась. «Шевроле», в свою очередь, после столкновения допустил наезд на стоящие впереди «Ладу-Калину» и «Шевроле-Клан».



В результате водитель и 43-летняя пассажирка «Матиза» с травмами госпитализированы.



14 сентября в Липецке на улице Белана 20-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм парень скончался в больнице.



В тот же день в Липецке на улице 50 лет НЛМК днем в половине четвертого 34-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с «Мицубиси» с 59-летним мужчиной за рулем. В результате водитель первой иномарки получил смертельную травму, а второй после оказания помощи отпущен.



Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 2813 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 11 водителей. За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 189 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1848 случаев превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.





