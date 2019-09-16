Елена Коробкина установила рекорд Ярославского полумарафона

К своим многочисленным титулам наша бегунья добавила еще и звание чемпионки России на дистанции 21,1 км.

В Ярославле прошел традиционный VI полумарафон, который собрал свыше 5 тысяч участников. Победительницей женского забега и обладательницей нового рекорда ярославского полумарафона стала липчанка Елена Коробкина.

Особое значение успеху нашей землячки придает тот факт, что параллельно в столице Золотого кольца проходил и чемпионат России по полумарафонскому бегу, поэтому Елена прибавила к своим многочисленным титулам еще и звание сильнейшей в стране.

21 километр и 100 метров 28-летняя Коробкина пробежала за 1 час 10 минут и 27 секунд – так быстро на ярославском полумарафоне еще никто не бегал. Кстати, это уровень мастера спорта международного класса! Ближайшая преследовательница Мария Ковалева из Омска отстала почти на минуту, ее результат 01:11:15. Третье место заняла экс-чемпионка России в беге на 5 и 10 тысяч километров Елена Седова из Новосибирска - 01:12:37.

А вот сообщения некоторых СМИ о том, что Коробкина якобы установила рекорд России, не соответствуют действительности. Рекорд нашей страны в полумарафоне у женщин был установлен москвичкой Любовью Моргуновой на соревнованиях в шведском Мальмё в далеком 2000 году и составляет 1:08:45.

Но все равно успех Коробкиной можно назвать выдающимся. В первую очередь потому, что Елена… впервые бежала полумарафон на официальных соревнованиях. Всю жизнь она специализировалась на дистанциях 1 500, 3 000 и 5 000 метров, становилась чемпионкой России, выигрывала чемпионат Европы в помещении (2015 г.). Сравнительно недавно она начала бегать на 10 тысяч километров и уже выиграла на «десятке» два забега – весной в Чувашии и «Липецкий полумарафон» в конце мая.

У мужчин чемпионом России по полумарафону стал Артем Аплачкин из Барнаула - 01:04:17.



Добавим, что 13 октября в нашем городе пройдет международный марафон, в котором помимо классической дистанции 42 км 195 метров, будут и другие. По нашей информации, победоносная Коробкина вновь планирует принять участие в забегах по родному городу.



Фото city-news.ru