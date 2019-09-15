Происшествия
сегодня, 20:44
На трассе Липецк-Елец страшная авария
В районе поворота на село Частая Дубрава произошло лобовое столкновение
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В данный момент на месте ДТП проходит спасательная операция. Спасатели вырезают из искореженных машин пострадавших в лобовом столкновении "Рено" и "Дэу".
По словам очевидцев, "Рено" и "Дэу" столкнулись "лоб в лоб", затем в "Рено" врезался "ВАЗ".
О количестве пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Информация уточняется.
По словам очевидцев, "Рено" и "Дэу" столкнулись "лоб в лоб", затем в "Рено" врезался "ВАЗ".
О количестве пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Информация уточняется.
Константин
Сероводород
???
мешалкину
Артем
житель
Ваш
Поворачиваем там
Житель Липецка
каждый день одно и тоже