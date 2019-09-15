На трассе Липецк-Елец страшная авария

В районе поворота на село Частая Дубрава произошло лобовое столкновение

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В данный момент на месте ДТП проходит спасательная операция. Спасатели вырезают из искореженных машин пострадавших в лобовом столкновении "Рено" и "Дэу".



По словам очевидцев, "Рено" и "Дэу" столкнулись "лоб в лоб", затем в "Рено" врезался "ВАЗ".



О количестве пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Информация уточняется.





