Происшествия

сегодня, 20:44

На трассе Липецк-Елец страшная авария

11 4154
#дтп
5
На трассе Липецк-Елец страшная авария

В районе поворота на село Частая Дубрава произошло лобовое столкновение

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В данный момент на месте ДТП проходит спасательная операция. Спасатели вырезают из искореженных машин пострадавших в лобовом столкновении "Рено" и "Дэу".

По словам очевидцев, "Рено" и "Дэу" столкнулись "лоб в лоб", затем в "Рено" врезался "ВАЗ".

О количестве пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Информация уточняется.


11 4154
#дтп
5

Комментарии (11)

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Константин

20 минут назад
Да,авария страшная,пробка образовалась большая
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Сероводород

36 минут назад
А чего про вонище молчок? Вчера в центре - Нижний парк, Советская, Неделина, такая вонища стояла
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???

43 минуты назад
Ваш, какими санкциями? Которые ввели единофашистские оккупанты против русского народа?
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мешалкину

48 минут назад
свой, А ты ехай на Задонск через Камышевку и тебе никто мешать не будет.
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Артем

49 минут назад
Рыгаловка совсем неадекватная ехала, я подумал, что просто не видел/ не заметил встречного авто. Авария жесть...
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житель

51 минуту назад
свой, Ага,всем гнать надо,а этот член на дубраву собрался поворачивать.
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Ваш

55 минут назад
каждый день одно и тоже, скоро так и будет. Благодаря санкциям и изоляции, народ опять пересядит на Жигули и москвичи
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Поворачиваем там

59 минут назад
свой, идеальное и абсолютно грамотное решение!
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Житель Липецка

сегодня, 21:18
свой, все верно говорите, и ведь только ремонт там делали, и не могли расширить немного. Зато если чуть вперёд проехать участок дороги с выделенной полосой для поворота в никуда, есть не большой съезд с дороги и все. Для кого сделано непонятно, а где реально нужно организовать полосу для поворота или хотя бы тупо обочину расширить - никто не хочет. Даже статистика им не в помощь
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каждый день одно и тоже

сегодня, 21:12
в сводках ДТП один убогий инохлам, пора законодательно запретить выдачу идиотам кредитов и продажу иноблевотных рыгаловок!
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