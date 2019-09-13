Представитель знаменитой династии стал бронзовым призером первенства мира (ФОТО)

Михаил Покачалов уступил только в полуфинале своему соотечественнику ввиду травмы.

Липецкий боец Михаил Покачалов-младший привез на родину «бронзовую» медаль первенства мира по универсальному бою среди юношей.

В российской «альма-матер» этого вида спорта городе Медынь Калужской области наш земляк провел три боя среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 75 кг. Два из них Михаил выиграл у представителей ближнего и дальнего зарубежья.

Первого соперника из Грузии Михаил опередил на полосе препятствий так уверенно, что им не пришлось даже выходить на ринг. Затем его соперником был боец из Хорватии, но наш земляк уверенно выиграл и на полосе, и в бою.

Лишь в поединке за выход в финал Покачалов-младший уступил своему товарищу по сборной России, да и то – ввиду травмы во втором раунде он был снят врачом.





На пьедестале почета Михаил крайний справа.



Тем не менее, выступление юного представителя липецкой региональной федерации универсального боя (президент – Данила Голисаев) можно считать успешным, ведь в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из 30 стран мира.

Подготовили призера первенства мира Илья Кульков и его мама Евгения Покачалова, сама являющаяся чемпионкой мира, Европы и России по несколькими видам полноконтактных единоборств.