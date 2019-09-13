Происшествия
41 минуту назад
Полиция распространила ориентировку на сбившего пятилетнего мальчика водителя
Автомобилист задавил мальчика и скрылся с места ДТП.
Полиция организовала розыск водителя, который вчера вечером сбил ребенка в районе магазина «Ашан» в Липецке и скрылся с места аварии. По данным УМВД по Липецкой области, 5-летний мальчик попал под колеса синей «Нивы». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пострадавший ребенок был доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии.
ДТП произошло примерно в 19:40 на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех, кто был свидетелем аварии, просят сообщить сведения в полицию. Разыскать водителя помогут записи с видеорегистраторов. Информацию можно сообщить по телефонам 36-93-48 или 36-93-41.
ДТП произошло примерно в 19:40 на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех, кто был свидетелем аварии, просят сообщить сведения в полицию. Разыскать водителя помогут записи с видеорегистраторов. Информацию можно сообщить по телефонам 36-93-48 или 36-93-41.
Борис
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