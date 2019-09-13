Происшествия

41 минуту назад

Полиция распространила ориентировку на сбившего пятилетнего мальчика водителя

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#розыск #авария #ДТП
Полиция распространила ориентировку на сбившего пятилетнего мальчика водителя

Автомобилист задавил мальчика и скрылся с места ДТП.

Полиция организовала розыск водителя, который вчера вечером сбил ребенка в районе магазина «Ашан» в Липецке и скрылся с места аварии. По данным УМВД по Липецкой области, 5-летний мальчик попал под колеса синей «Нивы». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, пострадавший ребенок был доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии.

ДТП произошло примерно в 19:40 на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех, кто был свидетелем аварии, просят сообщить сведения в полицию. Разыскать водителя помогут записи с видеорегистраторов. Информацию можно сообщить по телефонам 36-93-48 или 36-93-41.
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#розыск #авария #ДТП

Комментарии (7)

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Борис

8 минут назад
Я езжу 30 лет и имею 100% зрение, и утверждаю, что все "зебры" должны быть освещены дополнительно. Реально то, что в тёмное время людей плохо видно, особенно в тёмной одежде. А водила "Нивы" безусловно моральный урод, хотя я слышал, что в момент стресса даже нормальный человек принимает не свойственные ему решения. И то и другое печально.
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Антонина

8 минут назад
Я тоже видела,но проездом в автобусе,ужасней не бывает.Теперь то может и установят,они всегда делают тогда-когда что то случается.Дай Бог, выжить этому ребёнку!
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Бэтмен

10 минут назад
Водила не рыжий случайно был?
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Водитель не мужик... Накосячил ответь

13 минут назад
Так нельзя, а что если бы не дай Бог это был бы его ребёнок или он сам бы попал под колеса такого же трусливого му.. дака? Жизнь это бумеранг, водитель просто отсросил наказание жизнь все расставит по местам когда он уже не будет ждать...
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Розыск

22 минуты назад
Олег, как видел? Есть инфорация
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Гогия

22 минуты назад
Это не водитель а трусливый шакал и чмо.Настоящий водитель это герой Баталова в фильме Дело Румянцева.
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Олег

28 минут назад
Видел весь этот ужас вчера. Предлагаю поставить на этом месте светофор с кнопкой.
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