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сегодня, 18:05
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В Липецке тлеет свалка между окружной трассой и садами

Пожарные сегодня тушили возгорание.

Как сообщили наши читатели, уже который день в районе бывшего горнолыжного центра, садоводческих товариществ и окружной трассы тлеет свалка. От дыма страдают жители Карьера, улиц Балмочных, Тельмана, Урицкого, Кротевича, Гайдара и даже района Опытной станции и центра города.

Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня пожарные выезжали тушить горящую свалку в район СНТ «Строитель»
пожар
свалка
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Ник
33 минуты назад
Почему эта вонючка оказалась так близко к жилой застройке? И почему её ещё до сих пор не закрыли?
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sat
36 минут назад
Она там уже неделю тлеет
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