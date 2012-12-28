В Липецке тлеет свалка между окружной трассой и садами

Пожарные сегодня тушили возгорание.

Как сообщили наши читатели, уже который день в районе бывшего горнолыжного центра, садоводческих товариществ и окружной трассы тлеет свалка. От дыма страдают жители Карьера, улиц Балмочных, Тельмана, Урицкого, Кротевича, Гайдара и даже района Опытной станции и центра города.Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня пожарные выезжали тушить горящую свалку в район СНТ «Строитель»