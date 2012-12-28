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Происшествия
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сегодня, 18:05
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В Липецке тлеет свалка между окружной трассой и садами
Пожарные сегодня тушили возгорание.
Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня пожарные выезжали тушить горящую свалку в район СНТ «Строитель»
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