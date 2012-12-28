Глава села в Краснинском районе продал 7 земельных участков «по дешевке», причинив ущерб бюджету в 15 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело против главы одного из сельских поселений Краснинского района. Он подозревается в семи случаях превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), что привело к тяжким последствиям.«По данным следствия, подозреваемый, являясь главой сельского поселения, в нарушение требований действующего законодательства продал представителям коммерческих организации и фермерских хозяйств семь земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью более 300 га по заниженной цене. В результате подозреваемый причинил бюджету сельского поселения имущественный ущерб на сумму не менее 15 млн рублей», — сообщили в региональном Следкоме.Преступление было обнаружено и пресечено в ходе совместной работы Елецкого межрайонного следственного отдел СУ СК России по Липецкой с прокуратурой Краснинского района.Сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия, собирают доказательную базу, устанавливают все обстоятельства преступления.