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сегодня, 16:26
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Глава села в Краснинском районе продал 7 земельных участков «по дешевке», причинив ущерб бюджету в 15 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело против главы одного из сельских поселений Краснинского района. Он подозревается в семи случаях превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), что привело к тяжким последствиям.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь главой сельского поселения, в нарушение требований действующего законодательства продал представителям коммерческих организации и фермерских хозяйств семь земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью более 300 га по заниженной цене. В результате подозреваемый причинил бюджету сельского поселения имущественный ущерб на сумму не менее 15 млн рублей», — сообщили в региональном Следкоме.

Преступление было обнаружено и пресечено в ходе совместной работы Елецкого межрайонного следственного отдел СУ СК России по Липецкой с прокуратурой Краснинского района.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия, собирают доказательную базу, устанавливают все обстоятельства преступления.


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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
34 минуты назад
Махинации с землей всегда были есть и будут это не изменить
Ответить
Хороший мальчик.
44 минуты назад
Вы в селе Боринское посмотрите вам будет тоже интерестно.
Ответить
А там
6 минут назад
Кто ворочает?
Ответить
пожурить
52 минуты назад
и отпустить.через месяц героя дать за добросовесный труд.
Ответить
Итак.
54 минуты назад
Хорошо жить захотел за чужой счёт. Ну теперь пусть радуется.
Ответить
красное
сегодня, 16:39
да там в ом красном всех проверить стоит!
Ответить
Олег
сегодня, 16:37
Никто, не знал, ни кто , не в теме.
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