Сухая и жаркая погода задерживается в Липецкой области

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО и Липецкой области в частности будет определять западная периферия антициклона с центром над Поволжьем – осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.