17-летние подростки на мотоцикле пострадали в столкновении с «Киа»

Авария произошла в Преображеновке.



Сегодня днем в селе Преображеновка Добровского округа столкнулись автомобиль «Kia» под управлением 21-летней водительницы и мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток.Водитель мотоцикла и его сверстник получили травмы.Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.