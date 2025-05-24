Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мы из Ельца: жители города вспоминают страшную ночь и всем миром наводят порядок
Происшествия
Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
Происшествия
В Ельце фиксируются падения беспилотников в промзоне
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты в Липецкой области
Происшествия
Пятилетнего мальчика сбил пьяный водитель
Общество
Красный уровень опасности объявлен по Липецкой области
Общество
Пропавшего ещё 11 мая липчанина сегодня нашли в Лебедянском районе
Происшествия
Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
Общество
В Липецке звучит воздушная тревога - объявлен красный уровень опасности
Происшествия
Побитых машин в «Университетском» — девять
Происшествия
Читать все
В «Елецком» курьер на электросамокате врезался в шлагбаум
Происшествия
Статистика: в Липецкой области заметно подорожали куры, подешевели огурцы и помидоры
Общество
Побитых машин в «Университетском» — девять
Происшествия
В «Университетском» водитель протаранил десяток автомобилей
Происшествия
17-летние подростки на мотоцикле пострадали в столкновении с «Киа»
Происшествия
Дело об аварии в новогоднюю ночью дошло до суда
Происшествия
Последний звонок в школах Ельца перенесен до отбоя воздушной тревоги
Происшествия
После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в Министерство обороны
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Отменен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
514
сегодня, 15:17
8

17-летние подростки на мотоцикле пострадали в столкновении с «Киа»

Авария произошла в Преображеновке.

Сегодня днем в селе Преображеновка Добровского округа столкнулись автомобиль «Kia» под управлением 21-летней водительницы и мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток.

Водитель мотоцикла и его сверстник получили травмы.

photo_2025-05-24_15-08-34.jpg

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ДТП
мотоцикл
0
0
1
1
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пешеход
16 минут назад
Судя по фото, мотодятел опять выскочил на встречку, а Киа уходила от лобового столкновения. Вообщем, попал мотодятел на бабло.
Ответить
СССР
27 минут назад
Наверное за рулём была блондинка,эта категория водятлов правила вообще не знают. Судя по фото она выезжала на главную,она и виновата.!!!
Ответить
Учи матчасть
14 минут назад
Если это пересечение неравнозначных дорог то должны быть знаки. А так у мотодятлов помеха справа, должны были уступить.
Ответить
Старикан
31 минуту назад
Опять потом напишут, что автомобиль не дал сами знаете кому дорогу
Ответить
Ах да.
39 минут назад
Эти мотогонщики на СВО готовяться. Молодцы! Пусть дальше едют.
Ответить
Ентот лэбирал
28 минут назад
Они же дети!!!
Ответить
простить
46 минут назад
и купить новый,а этот отдать сиротам.
Ответить
Я спросить.
49 минут назад
И где они страдают? Наверно ГИБДД страдает от этих мотогонщиков.
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить