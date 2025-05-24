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Происшествия
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сегодня, 15:17
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17-летние подростки на мотоцикле пострадали в столкновении с «Киа»
Авария произошла в Преображеновке.
Водитель мотоцикла и его сверстник получили травмы.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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