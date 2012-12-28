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Общество
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14 минут назад
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 25 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: 15 микрорайон, 22, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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