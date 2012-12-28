На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 39 в 15 микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а, по улице Металлургов, также жители частного сектора улиц Зоологической, Полярной, Озерной.Подвоз воды будет организован по адресу: 15 микрорайон, 22, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.