В Липецке сбили пятилетнего мальчика, водитель автомобиля с места аварии скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой получили травмы семь человек.

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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 сентября в 19.33 на дороге Хлевное-Липецк на пешеходном переходе неустановленный водитель сбил пятилетнего мальчика, который находился в сопровождении бабушки, и скрылся с места аварии.Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. По предварительным данным, водитель передвигался на автомобиле «Нива».В 19:33 на улице Краснозаводской 27-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 41-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.Пострадавший был доставлен в ЛГБ СМП № 1, госпитализирован.В Ельце на улице Яна Фабрициуса 38-летний водитель «Лады-111830» совершил наезд вне зоны действия пешеходного перехода на 12-летнего подростка. Мальчик госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница», госпитализирован.В Долгоруковском районе опрокинулся автомобиль «Сузуки» под управлением 23-летней девушки. В аварии она получила травмы и после оказания помощи в ГУЗ «Долгоруковская РБ»отправлена на амбулаторное лечение.За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1656 нарушений ПДД.К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1291 случай превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.