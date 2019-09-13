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сегодня, 09:26

В Липецке сбили пятилетнего мальчика, водитель автомобиля с места аварии скрылся

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#авария #ДТП
В Липецке сбили пятилетнего мальчика, водитель автомобиля с места аварии скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 сентября в 19.33 на дороге Хлевное-Липецк на пешеходном переходе неустановленный водитель сбил пятилетнего мальчика, который находился в сопровождении бабушки, и скрылся с места аварии. 

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. По предварительным данным, водитель передвигался на автомобиле «Нива».

В 19:33 на улице Краснозаводской 27-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 41-летнего  пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

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Пострадавший был доставлен в ЛГБ СМП № 1,  госпитализирован. 

В Ельце на улице Яна Фабрициуса 38-летний водитель «Лады-111830» совершил наезд вне зоны действия пешеходного перехода на 12-летнего подростка. Мальчик госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница», госпитализирован.  

В Долгоруковском районе опрокинулся автомобиль «Сузуки» под управлением 23-летней девушки. В аварии она получила травмы и после оказания помощи в ГУЗ «Долгоруковская РБ»отправлена на амбулаторное лечение. 

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявлено 1656 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1291 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Область

сегодня, 09:56
Полна идиотами
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Вот

сегодня, 09:50
это совесть и честь нашей эпохи !
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Гость

сегодня, 09:49
А как их могли всех отловить,если сами предупредили,что будет рейд 2 дня трезвый водитель,страна дураков!
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г елик

сегодня, 09:37
Что то мало синеносых отловили . по ходу часть откупилась
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