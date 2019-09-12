Полицейские задержали мастера-мошенника

11 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя липчанка. Потерпевшая рассказала, что наняла через интернет-объявление мастера по ремонту. С ним она встретилась у себя дома, чтобы мастер оценил объем работы и количество необходимых материалов. Для закупки материалов и в качестве предоплаты женщина перечислила на банковскую карту мастера 15 тысяч рублей. Больше ремонтник на связь с заказчицей не выходил и на неоднократные звонки не отвечал.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 24-летний ранее судимый липчанин.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Полиция предупреждает! Будьте бдительными, не доверяйте незнакомым людям. Взвесьте все за и против перечисления больших сумме денежных средств в качестве предоплаты. Старайтесь выбирать проверенные интернет-ресурсы или объявления на бесплатных досках. Просите у продавца дополнительные гарантии оказания услуг, рекомендации от клиентов, которым были оказаны услуги ранее.



Если Вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть УМВД России по г. Липецку по телефону 02 или 112 или в ближайший территориальный отдел полиции.



