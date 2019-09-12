В Липецке начинается тестирование оплаты проезда через мобильное приложение

Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, оплатить проезд с помощью смартфона можно в 221 автобусе муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт». Стоимость проезда при оплате по QR-коду составит 19 рублей, как и по обычной транспортной карте. При этом система оплаты транспортными картами и наличностью будет действовать параллельно.



Для того чтобы оплатить проезд необходимо:



1. Скачать из Play Маркет или App Store и установить бесплатное мобильное приложение «LitePASS».



2. Пополнить баланс мобильного приложения банковской картой (актуализация не требуется).



3. При входе в автобус запустить приложение, считать QR-код, который будет размещен около водителя, и оплатить проезд нажатием одной кнопки в приложении.



4. Билет на экране смартфона показать водителю для контроля.



Для пополнения баланса и оплаты проезда требуется мобильный интернет. Если техническая возможность оплаты по QR-коду отсутствует, оплатить проезд можно по транспортной карте или наличными.



Автоматизированная система безналичной оплаты проезда внедрена с июля 2017 года на территории всего региона. В ближайших планах внедрение бесконтактной оплаты проезда на весь общественный транспорт городов Липецкой области, в том числе с помощью мобильного телефона, привязанного к банковской карте.

