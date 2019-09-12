сегодня, 10:37
В Липецке начинается тестирование оплаты проезда через мобильное приложение
Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Для того чтобы оплатить проезд необходимо:
1. Скачать из Play Маркет или App Store и установить бесплатное мобильное приложение «LitePASS».
2. Пополнить баланс мобильного приложения банковской картой (актуализация не требуется).
3. При входе в автобус запустить приложение, считать QR-код, который будет размещен около водителя, и оплатить проезд нажатием одной кнопки в приложении.
4. Билет на экране смартфона показать водителю для контроля.
Для пополнения баланса и оплаты проезда требуется мобильный интернет. Если техническая возможность оплаты по QR-коду отсутствует, оплатить проезд можно по транспортной карте или наличными.
Автоматизированная система безналичной оплаты проезда внедрена с июля 2017 года на территории всего региона. В ближайших планах внедрение бесконтактной оплаты проезда на весь общественный транспорт городов Липецкой области, в том числе с помощью мобильного телефона, привязанного к банковской карте.
Соседка
Ollle
карманный интерес
Нарочно не придумаешь
ликбез для малопродивинутых пассажиров:
Пенсионер
Все Путем
Лен тач Липецк - ищи в вк.
НЕ ПАТРИОТ
Скриншот