Общество

сегодня, 10:37

В Липецке начинается тестирование оплаты проезда через мобильное приложение

20 1366
#общественный транспорт
В Липецке начинается тестирование оплаты проезда через мобильное приложение

Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, оплатить проезд с помощью смартфона можно в 221 автобусе муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт». Стоимость проезда при оплате по QR-коду составит 19 рублей, как и по обычной транспортной карте. При этом система оплаты транспортными картами и наличностью будет действовать параллельно.

Для того чтобы оплатить проезд необходимо:

1. Скачать из Play Маркет или App Store и установить бесплатное мобильное приложение «LitePASS».

2. Пополнить баланс мобильного приложения банковской картой (актуализация не требуется).

3. При входе в автобус запустить приложение, считать QR-код, который будет размещен около водителя, и оплатить проезд нажатием одной кнопки в приложении.

4. Билет на экране смартфона показать водителю для контроля.                                                       

Для пополнения баланса и оплаты проезда требуется мобильный интернет. Если техническая возможность оплаты по QR-коду отсутствует, оплатить проезд можно по транспортной карте или наличными.

Автоматизированная система безналичной оплаты проезда внедрена с июля 2017 года на территории всего региона. В ближайших планах внедрение бесконтактной оплаты проезда на весь общественный транспорт городов Липецкой области, в том числе с помощью мобильного телефона, привязанного к банковской карте.
20 1366
#общественный транспорт

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соседка

25 секунд назад
Не работает приложение( ошибка отправки смс
ответить

Ollle

1 минуту назад
Нарочно не придумаешь, вы наверно не в курсе, что вход через переднюю дверь, а выход, через среднюю. Вот такие бараны и прутся на выход в переднюю дверь, мешая входить пассажирам.
ответить

карманный интерес

15 минут назад
888, ..полностью переходить на безнал не выгодно прежде всего самому пассажиртрансу. потому что городу сдается только безнал ,а наличной они могут распоряжаться по своему усмотрению в так называемой хитрой схеме стыдливо именуемой " хоздеятельностью" в которой даже прокуратуре запрещено вмешиваться. на эти деньги можно покупать запчасти ,а можно самим себе выписывать бонусы и премировать себя премиями. потому они с водителей трясут не безнал ,а только наличку.угадайте с трех раз , куда идут эти деньги ?
ответить

Нарочно не придумаешь

17 минут назад
С задней площадки вновь вошедший передаёт смартфон бабуля лет под 70 пробейте билетик да и не только бабуле ? А бабуля с этим смартфонов вышла. Во прикол. И едешь как заяц и смартфона нет.
ответить

ликбез для малопродивинутых пассажиров:

23 минуты назад
Mikl, .....с 1 сентября изменилось расписание автобуса 9т. в связи с продлением маршрута до тц. Ривьера .
ответить

Пенсионер

25 минут назад
У нас с картами проблемы возникают концов не сыщешь. Надо ехать в офис при этом тратя наличные ( что случись с ней) писать заявление и так далее. Ведь есть же личный кабинет и почему эти вопросы нельзя решить там? Правда и личный кабинет не корректно работает выдавая информацию о состоянии счета. А вы говорите о какой-то QR коде. Вообще концов не сыщешь куда ушли и сколько. Не когда не буду пользоваться тем более привязанный к карте.
ответить

Все Путем

26 минут назад
при входе в автобус деньги должны автоматически списываться со всех счетов.
ответить

Лен тач Липецк - ищи в вк.

37 минут назад
Молодцы конечно, но это лютые костыли. Ждем нормальную бесконтакную оплату через терминалы.
ответить

НЕ ПАТРИОТ

40 минут назад
гостья, Вы абсолютно правы! Таких автобусов полно! - 37, 28, 2Т, 68... Мне интересно, вот эта новомодная система стоит дороже этих автобусов, или дешевле???
ответить

Скриншот

42 минуты назад
эту тему можно закрывать)))).
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Собака угодила в выгребную яму на кладбище
#спасение #собака #помощь
2
Собака угодила в выгребную яму на кладбище

34 минуты назад

Общество
НЛМК открывает для всех липчан мир металла
#экскурсия
НЛМК открывает для всех липчан мир металла

сегодня, 10:42

Общество
Реконструкция Нижнего парка не помешает любознательным липчанам
#парк #экскурсия
2
Реконструкция Нижнего парка не помешает любознательным липчанам

сегодня, 10:36

Общество
Ремонт дороги на улице 9 Мая изменит схему движения транспорта
#дорожные работы
1
Ремонт дороги на улице 9 Мая изменит схему движения транспорта

сегодня, 10:29

Общество
Дом культуры посыпался через полгода после открытия
#ремонт
5
Дом культуры посыпался через полгода после открытия

сегодня, 10:00

Общество
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция
#Фонд борьбы с коррупцией #Алексей Навальный
101
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция

сегодня, 09:33

Общество