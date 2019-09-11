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Назван самый провальный фильм всех времен и народов

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#кино #фильм
Назван самый провальный фильм всех времен и народов

Ленту снял Disney.

Самым провальным фильмом в истории современного кинематографа стал приключенческий боевик «Джон Картер» (2012 год) производства Disney. Создатели потратили на эту картину порядка 363,7 миллиона долларов, однако фильм провалился в прокате, сообщает «КП». В прокате картина заработала только $284 млн. Таким образом, с учётом инфляции, компания Disney потеряла $136,6 млн. 21 апреля глава киностудии Disney Рич Росс покинул свой пост в связи с провальным прокатом фильма в мире.

Мировая премьера состоялась 7 марта 2012 года (в России — 8 марта). Картина режиссера Эндрю Стэнтона повествует об американском военном Джоне Картере, которому пришлось сражаться за свободу народов, населяющих Марс. Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на планете Барсум (Марс), где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. На этой планете с более низкой гравитацией Картер обладает огромными физическими возможностями. Он оказывается втянут в войну между городами Марса — Гелиумом и Зодангой. Ему придётся выбрать сторону и принять участие в борьбе за независимость народов Марса, и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Ранее сомнительный рекорд более 20 лет удерживал боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов».
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#кино #фильм

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