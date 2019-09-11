Общество

сегодня, 08:52

В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость»

18 457
#крестный ход
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В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость»

14 сентября по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задонского Арсения в Липецке состоится традиционный крестный ход «За трезвость!».

Крестоходцы пройдут от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.

Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского пред иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» будет совершен молебен о страждущих недугами винопития и наркомании.

Мероприятие, инициатором которого является Липецкое православное общество «Трезвение», пройдет в рамках проекта «Трезвись и бодрствуй» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Фонда президентских грантов и управления здравоохранения Липецкой области, сообщает Первое липецкое благочиние.
18 457
#крестный ход
2

Комментарии (18)

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Ого

5 минут назад
Зато на улице Неделина одни банки и пивнухи по бокам банков. Красота взял в банке кредит дошло до конца дома и спустил его в пивнухе. На фоне дороги ; банк открытия и на другой стороне входа ХМЕЛЬНАЯ МИЛЯ. Дальше Ренессанс Кредит а под ним в подвале Разлив в Новинку. И так по всей Неделина .
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День Гранёного Стакана

7 минут назад
11сентября 1943 года, по распоряжению И.В.Сталина, Гусь- * выпустил первую партию гранёных стаканов! С того времени дата 11.09.1943года считается =ДЕНЬ ГРАНЁНОГО СТАКАНА! Если в историческом фильме Вы увидите гранёные стаканы учтите что ни в Гражданскую Войну ни в начале ВОВ их ещё не было. С праздником!
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
Восточная кухня, Быдло-то сдохнет, а нормальные останутся и попрут вас!
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Восточная кухня

13 минут назад
Это спаивание вас русского быдла чтобы вы побыстрее здохли !
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как так то

13 минут назад
Принадлежащая структурам Московского патриархата компания «Мезыбь», получившая 3 сентября лицензию на производство, хранение и поставки вина, будет производить вино для продажи, а не для богослужебных потребностей Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/other/42797046/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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* -Акбару

22 минуты назад
Адах- Ахбар, Ты забыл написать что почти в каждой вашей забигаловки под названием Восточная кухня продают пожелания пиво,водку, вино. Это как?
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Алканы 15-го

23 минуты назад
Причащение вином. А потом батюшка должен допить чащу. Все советское руководство по указанию академика Чазова, министра здравозахоронения, принмало по 50- 100 граммов водки. А Ельцин ваще спился! Алкан, погубивший страну
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ЛЕНИН

24 минуты назад
Адах- Ахбар, Экономическое рабство - единственная цель всех религий!)
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Адах- Ахбар

27 минут назад
Именно религия провославия виновата в пьянстве приняли бы мусульманскую веры там пьянство запрещено . А теперь эти нехрести проводят крестные шествия а в церкве причешают вином !
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Вася Пупкин ©

27 минут назад
Трезвость - это норма жизни общества, подавляющая часть членов которого живет в достатке. Тогда у людей хватает и времени, и средств, и желания на труд, отдых (духовный и физический). Пьянство же - это удел общества, подавляющая часть членов которого живет на грани выживания! Бытие определяет сознание - этот принцип никто не отменял, но в этой стране ему не следуют, по крайней мере, лет 1000! Позвольте полюбопытствовать, а планируется ли крестный ход «За достойные зарплаты и пенсии!»? Или организаторам и так хватает?
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