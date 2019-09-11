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В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость»
14 сентября по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задонского Арсения в Липецке состоится традиционный крестный ход «За трезвость!».
Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского пред иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» будет совершен молебен о страждущих недугами винопития и наркомании.
Мероприятие, инициатором которого является Липецкое православное общество «Трезвение», пройдет в рамках проекта «Трезвись и бодрствуй» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Фонда президентских грантов и управления здравоохранения Липецкой области, сообщает Первое липецкое благочиние.
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